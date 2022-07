Heiva Āroa à Moorea, nouvelle jeunesse pour la culture

Moorea, le 10 juillet 2022 - Plusieurs jeunes de chaque commune associée de l’île sœur ont participé samedi soir à la soirée Heiva Āroa à Afareaitu. Au programme, des prestations de 'ori tahiti et de percussions traditionnelles proposées devant un public venu nombreux. Le but de la municipalité de Moorea, initiatrice de ce projet, était de donner la possibilité à tout habitant des différents districts de vivre sa culture polynésienne.



La commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec le contrat de ville a organisé samedi soir une soirée de spectacles, intitulée Heiva Āroa, dans la salle omnisport de Afareaitu. Pour cet événement, cinq groupes de danse, représentant chacune les différentes communes associées de l’île sœur (Haapiti, Papetoai, Paopao, Teavaro, Afareaitu), se sont produits sur scène en proposant des prestations de 'ori tahiti et de percussions traditionnelles sur des thèmes variés. À travers le Heiva Āroa, la municipalité a voulu donner la possibilité aux habitants, notamment aux jeunes des différents districts de l’île de suivre des cours gratuits de danse et de percussions traditionnelles depuis le mois de mai. Dans chaque commune, des personnes ressources avaient alors la charge d’enseigner leur savoir-faire au groupe de leur district. La finalité de la soirée de samedi était donc que tous les participants proposent au public, venu en masse, un spectacle mettant en valeur tous leurs acquis.



"Beaucoup n’ont pas les moyens de s’offrir des cours de danse"



"Cette soirée était une opportunité de les valoriser et qu’ils puissent faire un rendu final de ce qu’ils ont appris depuis deux mois. Beaucoup n’ont pas les moyens de s’offrir des cours de danse. C’est pour cela qu’on est allé au plus près des quartiers pour leur donner la chance de vivre notre culture", explique Timeri Manate, agent communal en charge de la culture polynésienne. "Ce soir, on a découvert des quartiers qui n’étaient pas encore formés (à la danse et aux percussions traditionnelles). Certaines communes comme Afareaitu sont déjà baignées dans la culture, mais je pense que le fait que la commune et le contrat de ville aient organisé des activités culturelles autour de l’île depuis 2 ou 3 ans a fait qu’ils ont progressé."



Les responsables de groupe se sont donnés corps et âme pour la mobilisation de la jeunesse ainsi que pour la préparation de cet événement. "On a décidé de participer à ce Heiva Āroa pour ces jeunes qui ne font que se promener sur la route. Il y a aucune activité pour eux. On a donc décidé de les attirer dans notre culture polynésienne. Peut-être que cela pourrait être bénéfique pour eux et qu’ils ne trainent plus n’importe où. Le but est aussi que notre culture puisse continuer à vivre", a réagi Rupena Tere, le ra'atira du groupe de Afareaitu, à l’issue de leur spectacle. Thilda Saminadame, la responsable du groupe de Paopao a dû quant à elle tout apprendre aux jeunes de Paopao : "J’étais active dans la culture polynésienne. J’ai voulu à travers ce projet Heiva Āroa partager mon savoir avec les enfants de Paopao. On a des enfants de 8 à 16 ans peut-être. Cela a été un peu difficile au départ. Il fallait leur apprendre tout depuis le début... sur les percussions traditionnelles. C’était la même chose pour le 'ori. La majorité n’a jamais été dans les écoles de danse", a-t-elle précisé.



En marge du spectacle, des activités de tū'aro mā'ohi (sports traditionnels) ont également été proposées à la population samedi, sur le stade de Afareaitu.