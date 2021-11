Heinere Paez et Rarau Taerea-Pani enlèvent le Stroke play de Atimaono

Tahiti, le 15 novembre 2021 – A l'issue des trois jours de compétition, Heinere Paez a remporté, ce week-end, le Stroke play de Atimaono, en 1ère série, grâce à une carte de 242. Paez a devancé d'un coup le jeune espoir Thomas David. Tuaraina Tamata, autre prodige des green, s'est lui classé troisième à six coups du vainqueur. Chez les dames, Rarau Taerea-Pani s'est imposée et a devancé Hortense Schwarz-Ah-Lo et Laina Faraire.



Retour sur les greens de Papara, pour le Stroke play de Atimaono, qui s'est tenu sur trois jours. La compétition a démarré jeudi avant de se conclure ce week-end. 63 golfeurs étaient engagés.



Dans le tableau masculin, en 1ère série, on retrouvait notamment les espoirs de la petite balle blanche, avec Tuaraina Tamata, vice-champion de Polynésie, et Thomas David. Mais le meilleur départ a été pour Heinere Paez qui rendait une carte de 80 à l'issue de la première journée. Tuaraina Tamata était lui deuxième et pointait à un coup du leader. Thomas David, troisième, accusait deux coups de retard sur la tête.



Une avance que Paez a réussi à conserver au cours du week-end pour rendre finalement une carte de 242 et s'imposer au bout des trois journées de compétition. Thomas David a lui grappillé une place, pour se classer deuxième à un coup du vainqueur. Le podium est complété par Tuaraina Tamata qui était loin de ses standards habituels.



Chez les dames, la jeune espoir Rarau Taerea-Pani s'est imposée. Après une première journée complètement ratée, la championne de Polynésie s'est parfaitement rattrapée samedi et dimanche pour rendre une carte de 263. Elle a devancé de deux coups Hortense Schwarz-Ah-Lo, deuxième, et de trois coups Laina Faraire.



Par ailleurs en 2ème série, on note la victoire de Christophe Sonnefraud en 2ème série chez les hommes, et de Moana Coutrot chez les dames.



