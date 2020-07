Heimoe Wong et Alizé Belrose intouchables

Tahiti, le 30 juin 2020 - Les championnats de Tahiti de tennis de table open se sont joués le week-end dernier à Pater. Chez les hommes, Alizé Belrose, tout juste remis d'une blessure, s'est imposé en finale face à Christophe Blin. Du côté des dames, Heimoe Wong a confirmé son statut de meilleure joueuse du fenua en s'imposant en finale face à Tevainehau Te Ping.



Dernier rendez-vous de la saison pour les pongistes, avec les championnats de tennis de table open qui se sont joués samedi et dimanche à Pater. Pour cette dernière compétition, tous les cadors de la discipline étaient présents. Chez les hommes, Alizé Belrose, double médaillé d'or en simple aux Jeux du Pacifique, et tout juste remis d'une blessure, était le grandissime favori.



Face à lui, des joueurs talentueux comme Yvan Perromat, le tenant du titre, Bydhir Carnet, le jeune en pleine ascension, ou encore Hugo Gendron ancien membre de la sélection tahitienne, et vainqueur du Top 12 cette saison. "On a eu un nombre records de participants cette année. Et le niveau de jeu était également au rendez-vous. On a eu droit à beaux matchs", a indiqué Alizé Belrose, qui occupe également le poste de directeur technique au sein de la Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT).



Le grand chelem pour Alizé Belrose



Et sans surprise, les favoris ont répondu présents. En demi-finale, Belrose vient à bout de son ancien coéquipier en sélection, Hugo Gendron. Pour sa part, le vétéran Christophe Blin a profité du forfait de dernière minute d'Yvan Perromat pour se hisser en finale. Une finale dominée par Alizé Belrose qui s'est imposé en cinq sets face à son adversaire (13-11/11-8/8-11/11-8/11-9). "Avant de disputer cette compétition, je n'avais rejoué qu'une seule fois à cause de ma blessure à la jambe. Mais quand on a des bases solides, le reste revient très vite", a déclaré le vainqueur.



Alizé Belrose réalise ainsi un grand chelem sur la saison. En plus de sa victoire aux championnats de Tahiti, il s'est également offert, plus tôt dans la saison, des victoires au tournoi international de Tahiti et aux championnats de Polynésie.



Heimoe Wong la confirmation



Dans le tableau féminin, Heimoe Wong, licenciée au club du DCA Raiatea et sacrée déjà championne de Tahiti chez les juniors la semaine passée, a bien confirmé qu'elle était la nouvelle figure de proue de la discipline. L'intéressée a balayé en finale sa partenaire de club, Tevainehau Te Ping, sur le score de 4 sets à 0 (11-5/11-6/11-8/11-9). La troisième place de la compétition est revenue à Keala Tehahetua qui s'est s'imposée face à Hinerava Tetuanui dans la petite-finale.