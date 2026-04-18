

Heimoana Metua : ​“C’est toute la Presqu’île qui brille”

Tahiti, le 9 mai 2026 – Heimoana Metua est nommée chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Une distinction nationale accueillie avec humilité et sens du collectif par la cheffe de la troupe Teva i Tai, lauréate du Heiva i Tahiti 2025 : “Cet honneur revient aussi à toutes les personnes qui m’entourent. Seule, je n’y serais pas arrivée”.





C’est une distinction à laquelle elle ne s’attendait pas et qu’elle peine encore à réaliser. Le 3 février 2026, Heimoana Metua, 47 ans, a été nommée chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres par un arrêté de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Une nouvelle qu’elle a apprise par courrier il y a quelques semaines, relayée ce jeudi par le haut-commissariat qui salue “la reconnaissance d’un engagement au service de la création, de la transmission et de la culture”.



Une double surprise pour la fondatrice de l’école de danse Hei ‘Ori, chorégraphe et cheffe de la troupe Teva i Tai, lauréate du Heiva i Tahiti 2025, qui a également été responsable des célébrations culturelles lors des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. “Je pensais rester discrète... Être mise à l’honneur personnellement comme ça, ce n’est pas quelque chose que je recherche. Je le prends vraiment plus pour la troupe et la communauté”, confie Heimoana Metua, tout juste rentrée de la Tahiti Festa au Japon avec une dizaine de danseurs et batteurs. “Cet honneur revient aussi à toutes les personnes qui m’entourent. Seule, je n’y serais pas arrivée. J’espère qu’à travers cette distinction, c’est toute la Presqu’île qui brille à mes côtés ! Ça a toujours été ma démarche”.



Une remise officielle serait en préparation, possiblement à Taravao ; c‘est en tous cas le souhait formulé par Heimoana Metua, encouragée par sa famille et sa troupe.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 9 Mai 2026 à 20:58 | Lu 174 fois



