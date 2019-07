Heikura Nui nous fait découvrir les cinq archipels

PAPEETE, le 6 juillet 2019 - Dans son spectacle, Iriti Hoto a décidé de parler des langues et des cultures de chaque archipel de la Polynésie française. Des tableaux qui rappelleront la richesse de notre patrimoine. Et malgré quelques petits pe’ape’a en cours de route, la troupe de Heikura Nui montera sur la scène de To’atā la tête haute, avec pour seul objectif : la transmission de notre héritage.



Il fait partie des plus anciens groupes à participer au Heiva i Tahiti, Heikura Nui et son leader Iriti Hoto ne lâchent rien et continueront à porter les messages qu’ils ont reçu des ancêtres.



Cette année, Heikura Nui mettra en avant nos cinq archipels, avec l’héritage que chacun porte encore aujourd’hui. « On retrouvera, par exemple, le tatouage aux Marquises ou encore le pōpoi aux Australes » , confie le chef de groupe.



Heikura Nui nous invitera donc à voyager entre Tahiti, les Marquises, les Australes, les Tuamotu et les Gambier. Un spectacle coloré et riche sur le plan du patrimoine.



Côté danseurs, la troupe a rencontré quelques difficultés en cours de route. « Nous avons des danseurs qui se sont engagés dans l’armée et d’autres qui nous ont quittés parce qu’ils n’acceptaient pas notre façon de travailler, je ne vais pas le cacher » , confie Iriti Hoto.



Pour ce grand monsieur du ‘ori tahiti, le plus important est de transmettre l’héritage « qui nous a été transmis par nos ancêtres » à notre jeunesse.



Iriti Hoto vous invite à venir découvrir le travail réalisé cette année par Heikura Nui. Ils se produiront samedi soir à To’atā.