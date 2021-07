Heiarii Manutahi s'adjuge la Coupe de Tahiti Nui

La Coupe de Tahiti Nui de cyclisme sur route a connu son épilogue, dimanche à Hitia'a, avec sa quatrième manche. Au programme pour les coureurs, un circuit de 120 km entre le collège de Hitia'a et la mairie de Faaone (cinq tours) à parcourir sous une pluie battante. Heiarii Manutahi (Papeete Cycling Club), après ses deux victoires et une troisième place sur les trois premières manches disputées, était le mieux placé pour l'emporter au classement général de l'épreuve. Derrière Manutahi, Teva Poulain (Vélo Club de Tahiti) pouvait encore croire à une victoire au général. Eddy Le Roux (Tamarii Punaruu), absent sur la première manche, conservait également de minces espoirs de victoire finale.Rapidement, une échappée de neuf coureurs s'est constituée. On retrouvait dans ce groupe tous les patrons du peloton polynésien avec Teva Poulain, Heiarii Manutahi, Eddy Le Roux, Nuumoe Lintz (Pirae), Terii Teihotaata (TOR) ou encore Thomas Loreille (VCT), spécialiste du contre-la-montre. Ce petit groupe s'est suivi jusqu'au dernier tour de circuit et l'ascension finale vers le collège de Hitia'a.Et sur une route détrempée, Teva Poulain a été le plus fort dimanche sur la côte Est de Tahiti. Sur les dernières hectomètres de la montée, le triathlète a déposé Eddy Le Roux pour couper la ligne d'arrivée après un peu plus de trois heures d'efforts. Heiarii Manutahi, qui ne devait pas se classer cinq places derrière Poulain pour conserver la tête au général, a décroché lui la troisième place. Mais l'essentiel était ailleurs pour Manutahi qui remporte donc le classement général de la Coupe de Tahiti Nui. "J'ai été polyvalent et régulier sur les quatre étapes, avec deux victoires et deux troisième place", a indiqué le vainqueur à l'issue de la course, dimanche. "L'objectif aujourd'hui sur cette dernière manche, c'était de marquer Teva Poulain et éviter de finir cinq places derrière lui. Et la pluie n'a pas facilité les choses parce qu'il fallait faire très attention, notamment dans les descentes pour éviter les chutes."Avec ce succès sur la Coupe de Tahiti Nui, Heiarii Manutahi s'est donc mis en confiance avant le prochain Tour de Tahiti Nui (13 au 17 septembre). "J'ai déjà rempli un objectif cette saison, mais là je pense que je vais lever le pied pendant les deux prochaines semaines avant de lancer ma préparation pour le Tour. L'objectif, ça sera d'aller chercher le maillot vert et pourquoi pas, selon la forme, d'aller chercher le jaune et la victoire au général", a expliqué le coureur. C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite.

Le classement général de la Coupe de Tahiti Nui