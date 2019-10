Heiarii Manutahi remporte la Cyclo Cancer

PAPEETE, le 14 octobre 2019 - Heiarii Manutahi a remporté la course cycliste Cyclo Cancer qui s’est déroulée dimanche. La participation a été en deçà des attentes de la Fédération tahitienne de cyclisme.



La course cycliste Cyclo Cancer s’est déroulée dimanche sur la côte est de Tahiti. Dans la catégorie reine, sur un parcours de 75 km, c’est Heiarii Manutahi qui s’impose au sprint en 1h28’08 devant Patrick Costeux et William Chung. Opeta Vernaudon est quatrième et Herenui Ching cinquième.



Vaite Bounhoure l’emporte chez les féminines devant Paquita Ly Sao et Françoise Lahrant. Au total, 33 participants et participantes ont pris part à cette épreuve. Pour le parcours de 35 km, c’est Rendy Teikiotiu qui termine en premier, devant Tuteragi Taumi (minime) et Szu-Ming Pang. 17 participants étaient inscrits sur le parcours de 35 km.



Le départ fictif de la course a été donné à 8h30 au stade du complexe Napoléon Spitz de Pirae, le départ réel a été donné devant le RSMA de Mahina. L’organisation utilise ce système de départ fictif –il s’agit d’une cyclosportive– afin d’éviter un trop important éclatement du peloton à la montée du col du Tahara’a, qui serait difficile à gérer en termes de sécurité.



Après avoir affronté un fort vent de face du côté de Papenoo, les coureurs ont ensuite fait demi-tour au collège de Hitia’a avant de revenir vers Papeete et de passer le col du Tahara’a. Cette course était dédiée au soutien de la Ligue contre le cancer. Malheureusement pour la cause, la participation a été en deçà des attentes de l’organisation. SB/FTC