Hécatombe de poissons dans le Golfe de Gascogne: le ministère va enquêter

Saint-Jean-de-Luz, France | AFP | vendredi 04/02/2022 - La ministre de la Mer Annick Girardin a annoncé vendredi avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative après la découverte dans le Golfe de Gascogne par l'ONG Sea Shepherd de dizaines de milliers de poissons morts après ce qui pourrait être un accident de pêche.



"J'ai demandé une enquête administrative", a dit devant la presse Mme Girardin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), où elle rencontrait des professionnels de la filière pêche.



Selon l'ONG Sea Shepherd France, qui a diffusé sur les réseaux sociaux des photographies de poissons morts flottant à la surface de l'Océan atlantique, "plus de 100.000" poissons "ont été rejetés à la mer" à 300 km de La Rochelle, par le Margiris, l'un des plus gros navire de pêche au monde, long de 143 m.



"Après vérification, les milliers de poissons morts sont des merlans bleus, habituellement destinés à fabriquer des surimis" a précisé jeudi l'ONG, qui dénonce "un pillage en règle".



"Le navire s'est identifié de lui-même en bout de course. L'armateur a reconnu un accident à bord, c'est un filet qui a lâché", a ajouté Mme Girardin, selon qui "l'accident a été déclaré dans le journal de bord".



"Les poissons morts seront retirés des quotas du bateau", a-t-elle poursuivi.



"Aujourd'hui, à 05h50 GMT, un navire membre de la PFA, le Margiris, a signalé (...) un incident de pêche au large de la Rochelle", a tweeté jeudi soir l'association européenne des chalutiers congélateurs pélagiques (PFA).



"Fait rarissime, le chalut contenant des merlans bleus, une espèce soumise à quotas, s’est brisé accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer", a ajouté la PFA.