Hécatombe chez les badistes tahitiens aux Oceania

Tahiti, le 11 février 2020 - Les Oceania de badminton ont débuté dimanche en Australie dans la ville de Ballarat. Sur les onze Tahitiens engagés, seuls Keivens Scilloux chez les hommes et Esther Tau chez les femmes ont passé un tour en simple. En double, toutes les paires tahitiennes ont été éliminées.



Si les badistes tahitiens ont brillé lors des derniers Jeux du Pacifique aux Samoa en ramenant huit médailles dans leurs valises, ils ont encore du retard sur leurs voisins néo-zélandais et australiens. Les Oceania de badminton qui ont débuté dimanche en Australie ont vu l'hécatombe de la sélection tahitienne.



En simple messieurs, sur les six badistes du fenua engagés, seul Keivens Scilloux, 15 ans, a passé un tour. Ce dernier s'est imposé face à l'Australien Brendan Wang en deux sets (21-13 ; 21-15) avant de s'incliner avec les honneurs face à Anthony Joe, tête de série numéro 2, en deux sets (21-9 ; 21-15). Louis Beaubois, meilleur espoir de la délégation polynésienne, s'est incliné dès son entrée en lice face à un autre Australien Hoe Keat Oon (21-12 ; 21-14).



En simple dames, les Tahitiennes ont également été confrontées à de redoutables adversaires. Comme pour les hommes, sur les quatre badistes engagées, seule Esther Tau a réussi à passer le premier tour. Cette dernière s'est imposée face à la Tongienne Mele Lingisiva Kei (21-19 ; 21-12), avant de perdre au tour suivant contre l'Australienne Zecily Fung (21-7 ; 21-15).