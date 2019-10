Hawaiki Nui Va'a : ces rameurs venus d’ailleurs

“On va morfler !”



Votre club existe depuis combien de temps ?

“Ça fait un an et demi que le club existe. Suite à un séjour en Polynésie, j'ai attrapé le virus du va'a. Et lorsque je suis retourné en Martinique, j'ai acheté un V6 que j'ai découpé en trois pour le faire rentrer dans le conteneur. Ensuite je l'ai recollé sur place.”



Cela représente quoi pour vous de participer pour la première fois à la Hawaiki Nui Va'a ?

“En fait on voulait se fixer un objectif avec les gars. On s'entraîne quotidiennement et on s'est fixé l'objectif de participer cette année à la Hawaiki Nui. C'est une course mythique.”



Comment vous êtes vous préparé pour la course ?

“Je rame pas mal en V1 en Martinique. Après on a essayé de faire deux séances collectives de V6 par semaine avec les gars, mais c'est très compliqué d'être tout le temps au complet pour ces entraînements à cause de l'emploi du temps de chacun. Nous nous sommes appuyés aussi sur des vidéos en ligne pour le coup de rame. Pour la course, quatre rameurs tahitiens vont intégrer notre équipe.”



Quel est votre objectif pour la course ?

“L'objectif principal est de finir la course. On vient de loin et ça ne fait pas longtemps que l'on rame ensemble. On n’a pas encore un gros niveau. On va morfler sur les trois étapes !" (rires)