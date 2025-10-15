

Hawaiki Nui Va’a 2025 : le Team OPT frappe fort d’entrée



Tahiti, 29 octobre 2025 - Le départ de la 32ᵉ édition de la Hawaiki Nui Va’a a été donné ce mercredi matin à Huahine. Trois jours de course intense pour un événement suivi par des milliers de spectateurs dans le monde entier. La première étape, longue de 48 km entre Huahine et Raiatea, a vu la victoire du Team OPT, qui s’empare au passage du record de l’étape. À quelques secondes seulement, Air Tahiti et Shell Va’a complètent le podium. EDT s’impose chez les vétérans 40 ainsi qu’en juniors. Chez les femmes, Ihilani Va’a confirme sa montée en puissance.



Ce mercredi, ce sont les vétérans 40 et 50 qui ont ouvert la Hawaiki Nui Va’a lors de la première étape, 48 km entre Huahine et Raiatea. Ils étaient suivis dix minutes plus tard par les seniors.



Dès le départ, Air Tahiti prend les devants. Positionnée à l’extérieur du peloton, l’équipe du capitaine Kyle Taraufau affiche rapidement ses ambitions. Mais EDT surprend en prenant la tête à l’entrée de la passe, talonnée de près par sa deuxième équipe, tandis que les champions en titre, OPT, trouvent leur rythme en quatrième position.



Pris dans l’étau au départ, Shell Va’a parvient à se dégager à la sortie de la passe et met en place sa stratégie en choisissant un cap audacieux vers Taha’a.



OPT revient dans la course



À la 45ᵉ minute de course, Air Tahiti mène devant EDT. Les conditions sont excellentes, avec une houle de sud-est propice au surf. Mais le choix du cap s’annonce décisif : vers le nord, sur Taha’a, plein axe sur Tapioi, ou au sud vers Opoa.



Chez les vétérans 40, Tamarii Aaro no Arue mène la danse devant EDT, récent champion de la Molokai Hoe dans la même catégorie.



Dans la course reine, au bout d’une heure de rame, OPT refait son retard et prend la deuxième place derrière Air Tahiti. Le groupe de tête se maintient : Po Pora Te Hoe Mamu de Bora Bora, outsider du jour, pointe troisième, suivi de Huahine Va’a.



Pendant ce temps, les juniors, femmes seniors et vétérans, et vétérans 60 s’affrontent sur un autre parcours de 15 km entre lagon et mer autour de Raiatea. Entre Uturoa et Taputapuātea, les quarante équipes présentes sur le plan d’eau sont prêtes à en découdre. À mi-course, les juniors d’EDT mènent devant Air Tahiti, talonnés par les jeunes d’OPT et Big Island (Hawaii).



Chez les filles, Ihilani Va’a tient tête à la Team Hawaii, tenante du titre, en menant la course depuis le début.



Shell Va’a en embuscade



Après une heure et demie de course, Shell Va’a reste fidèle à son cap vers Taha’a, tandis qu’Air Tahiti file droit sur Uturoa. Le peloton éclaté des 73 équipes suit des trajectoires diverses, rendant le classement très difficile à lire.



Mais c’est bien OPT qui domine et qui impressionne : en pleine forme, l’équipe d’Hitiroa Masingue, double tenante du titre, prend la tête. Après ses succès à la Molokai Hoe et sur les deux dernières éditions de la Hawaiki Nui, l’équipe vise la passe de trois.



Après plus de deux heures de course, la passe de Raiatea est en vue. OPT mène un rythme infernal, Air Tahiti reste dans son axe et Shell Va’a, plus au nord, profite de sa trajectoire. Le courant sortant de la passe pourrait tout changer.



La hiérarchie se dessine : OPT, Shell Va’a, Air Tahiti et Po Pora Te Hoe Mamu composent le quatuor de tête.



En parallèle, la course des filles, juniors et vétérans 60 se termine. Ihilani Va’a conserve sa première place avec 25 secondes d’avance sur la Team Hawaii, alors que sa deuxième équipe monte sur la troisième marche du podium. Une magnifique performance pour le club : “On a essayé de prendre un bon départ, mais dans le surf, elles sont bien revenues. Les vagues venaient de côté, ce n’était pas facile. On est contentes, mais on sait que demain sera décisif”, confie la capitaine Vaimiti Maoni au micro de TNTV.



Chez les jeunes, Air Tahiti franchit la ligne d’arrivée en première position. Mais un non-respect des consignes entraînant une pénalité de trois minutes déclasse les rameurs à la cinquième place. C’est donc EDT qui monte sur la première marche du podium. Une victoire qui montre la bonne santé du club d’EDT qui revient sur le devant de la scène.



Le record de l’étape pulvérisé



Alors que les aînés d’Air Tahiti approchent la passe, le courant ralentit les équipes. Shell Va’a, grâce à sa stratégie initiale, revient fort et passe deuxième. EDT, solide, depuis le début, a surpris tout le monde en restant dans la course durant toute la traversée et dépasse même la team Toa Amok d’Iorama Teahu, le “Super Taho’e 2025”, pour prendre la quatrième place à l’entrée du lagon.



À ce moment-là, la position des va’a est souvent déterminante. Et c’est OPT qui pointe en tête suivi d’Air Tahiti, qui a bien résisté à la force du courant et qui a repris la deuxième place sur Shell Va’a, troisième, et la surprenante EDT, quatrième.



Dans les derniers kilomètres, OPT reste concentré sur sa course. Sans regarder derrière eux, les rameurs foncent vers la ligne d’arrivée. En plus de la victoire d’étape, l’équipe fait tomber le record détenu depuis 2010 par Shell Va’a (3 h 11’ 47’’). Les trois premiers terminent sous l’ancien record, explosant les temps de l’an passé.



Cette performance exceptionnelle laisse présager deux dernières étapes spectaculaires entre Raiatea, Taha’a et Bora Bora.



Le ton est donné : OPT frappe fort, Air Tahiti confirme et Shell Va’a reste dangereux. La 32ᵉ Hawaiki Nui Va’a s’annonce plus indécise que jamais.



Chez les vétérans 40, c’est encore une équipe d’EDT qui brille. Après un départ mitigé, et alors qu’elle était longtemps menée, l’équipe d’EDT a su imposer son rythme pour venir à bout de la belle équipe de Tamari Aaro.



Interviews réalisées par TNTV



Kyle Taraufau, capitaine de l’équipe Air Tahiti Va’a

“On est contents d’être arrivés et surtout d’avoir réduit l’écart sur OPT. On est confiants car on a bien travaillé tous ensemble depuis plusieurs semaines. Tous les copains ont fait d’énormes sacrifices pour se préparer. Maintenant, il reste deux étapes, ce n’est que le début. On sait que la course est longue et qu’il faut être performants à chaque sortie.”



Charles Teinauri, rameur de Shell Va’a

“On ne s’est pas mis la pression, on a une nouvelle équipe, on manque juste un peu de connexion mais il faut du temps. On travaille pour ça et grâce à David (Tepava, coach de Shell Va’a, NDLR), on a progressé et on ressent déjà le travail que l’on fait aux entraînements. On est troisièmes sur cette étape, on n’est pas lâchés. Tout se jouera dans les deux prochaines étapes.”





Temoana Taputu, capitaine d’OPT

“On a respecté notre game plan et on a joué avec les vagues. On aime le surf et ça nous a servi. On a un beau collectif depuis plusieurs années. Maintenant, rien n’est fini. Même si on a pris une belle option, la route est encore longue. Il faut faire preuve d’humilité et continuer de batailler.”









