Hawaiki Nui : Team OPT en force

TAHAA, le 31 octobre 2019 - C’est un très grand Team OPT qui s’est imposé jeudi sur la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va’a entre Raiatea et Taha’a en 1 heure, 58 minutes et 42 secondes devant Tamarii CPS et Air Tahiti. EDT est au pied du podium et Shell seulement sixième.



Team OPT confirme, de courses en courses, son retour dans l’élite du va’a. Principal challenger de Shell va’a sur la première étape de la Hawaiki Nui 2019 mercredi, l’équipe s’est imposée brillamment jeudi sur la seconde étape entre Raiatea et Taha’a. Au classement général, Shell conserve le leadership de la Hawaiki Nui avec plus de 4 minutes d'avance.



Le départ de cette deuxième étape a été donné à 10 heures pour les vétérans, suivis des seniors dix petites minutes plus tard. Dès les premières minutes à Uturoa, c’est le leader au classement général, Shell va’a qui a pris la tête avec son équipage quasi-intégralement renouvelé. Seul le barreur et coach, David Tepava, étant maintenu parmi les six rameurs en course la veille pour la première étape. Après une quinzaine de minutes pourtant, à l’entrée dans le lagon qui relie Raiatea à Taha’a, l’équipe de Ataiarapu de Bora Bora, puis celle du Team OPT ont attaqué le leader pour s’installer aux avant-postes.



A l’arrivée au niveau de l’ile de Taha’a, Team OPT menait la course, suivi de Shell au combat avec Ataiarapu. Air Tahiti, EDT ou encore Huahine de Kevin Ceran Jerusalemy jouant les outsiders juste derrière ce groupe de tête. Le contournement de Taha’a par l’Ouest et de magnifiques passages notamment devant le temple protestant de Tiva, a été l’occasion d’un long duel à distance avec l’OPT, bien installé en tête, et Shell à quelques dizaines de mètres derrières.



La deuxième partie de course a ensuite été le théâtre de quelques rebondissements, même si la tête de course est restée inchangée avec un Team OPT gérant confortablement son avance. A la peine sur cette deuxième étape, Shell s’est d’abord fait reprendre par Air Tahiti. Mais c’est ensuite Tamarii CPS, vainqueur de cette étape l’an dernier, qui a opéré une fulgurante remontée jusqu’à ravir la deuxième place à Air Tahiti.



A l’arrivée, Team OPT remporte une étape parfaitement maîtrisée en 1 heure, 58 minutes et 42 secondes. Les Tamarii CPS sont deuxièmes, devant Air Tahiti. Edt va’a prend la quatrième place, Ataiarapu termine cinquième, Shell sixième et Huahine septième.