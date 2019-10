Hawaiki Nui : Shell fait cavalier seul

RAIATEA, le 30 octobre 2019 - Grandissime favori de cette 28e Hawaiki Nui va’a, Shell s’est imposé largement devant Team OPT et Air Tahiti pour la première étape entre Huahine et Raiatea. L’équipe au coquillage a livré une prestation de haute volée et annoncé la couleur pour la suite de la course reine de la saison de V6.



Rarement, on aura vu une telle domination sur une première étape de la Hawaiki Nui va’a. Assumant leur statut de favoris, les rameurs de l’équipe type de Shell va’a (Ami Damas, Taaroa Dubois, Charles Teinauri, Paia Tamaititahio, Narai Atger et David Tepava) se sont imposés mercredi matin en 3 heures et 18 minutes et 51 secondes entre Huahine et Raiatea. Avec déjà 7 minutes et 5 secondes d’avance sur le second Team OPT et 9 minutes 49 secondes sur le troisième Air Tahiti. EDT va’a et Manihi complétant le Top 5.



Le départ de la première étape de la Hawaiki Nui va’a 2019 a été donné mercredi matin à Fitii sur l’île de Huahine, très légèrement après 7h30 pour les vétérans et dix minutes plus tard pour les seniors. Dans les premières minutes, sur le lagon de Huahine, l’équipe de Arue et quelques pirogues ont pris les rênes de la course, devançant les ténors de la Hawaiki Nui. Mais assez rapidement, le grand favori, Shell va’a, est remonté par l’intérieur du lagon sur le groupe de tête pour prendre finalement le leadership avec quelques dizaines de mètres d’avance à la sortie de la passe de Fare.



Les pirogues ont alors choisi leurs caps pour la traversée en direction de Raiatea. Shell va’a s’est positionné au Centre-Nord, suivi par Team OPT, bien remonté après un départ enfermé plus compliqué. Air Tahiti, de son côté, a choisi un cap plus au Sud. Des équipes comme Paddling connection et EDT va’a s’attachant à filer le train des pirogues de têtes.



En tête de la course pendant la traversée, Shell va’a a imprimé son rythme, alternant son coup de rame lent et puissant avec quelques accélérations ponctuelles pour profiter du surf sur la houle de Nord-Est. Largement au-dessus de ses concurrents, l’équipe au coquillage menait d’au moins un kilomètre à partir de la mi-course, devant Team OPT, Air Tahiti, EDT va’a et Manihi.



A l’entrée de la passe de Te Ava Piti, Shell va’a avait assuré sa domination sur la première étape. L’équipe menée par David Tepava a franchi la ligne d’arrivée en 3 heures et 18 minutes et 51 secondes. Le Team OPT des frères Cronsteadt prend la deuxième place avec 3 heures 25 minutes et 56 secondes. Air Tahiti, confirmant sa grande forme sur Hawaiki Nui, ferme le podium (3 h 28' 40"). EDT va’a et Manihi complètent le Top 5.