Hawaiki Nui : Shell Va'a emporte la 2e étape sur un finish de folie

Tahiti, le 27 octobre 2022 - Les rameurs de Shell Va'a ont remporté jeudi midi la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va'a 2022 en 1 heures, 59 minutes et 21 secondes dans un finish incroyable face à Hinaraurea !



“Il fallait casser la malédiction. Mais ce n'est pas une malédiction, il n'y a pas de malédiction quand tu crois au Seigneur”, a déclaré le coach et barreur de Shell Va'a, David Tepava, ce jeudi, sur la ligne d'arrivée de Patio, à Taha'a, où était jugée l'arrivée de la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va'a. Si les jaunes de Fare Ute marchent sur le monde du va'a depuis près de quatre ans, les échecs à Taha'a lors des précédentes éditions de la HVNK apparaissaient comme une tache à effacer pour Tepava et ses protégés. Et sept ans après son dernier succès sur l'île Vanille, Shell Va'a a donc renoué avec la victoire à Taha'a dans un finish haletant face à Hinaraurea.

Shell Va'a prend les commandes dès le départ à Uturoa Comme annoncé par Narai Atger, mercredi après la première étape entre Huahine et Raiatea, Shell a aligné une toute nouvelle formation pour s'attaquer au “sprint” de cette Hawaiki Nui, long de 26 km. “On va mettre nos boosters”, avait prévenu Atger. Des boosters nommés Taputea Tehetia, Tauhere Pirato, Charles Teinauri, Erimereta Tautu, Sly Ly Sao et Iorama Teahu, qui ont pris le meilleur départ depuis le quai de Uturoa. La formation “bis” des Shelliens, si on peut la qualifier ainsi, mettait déjà à l'amende, sur les premiers kilomètres de course, ses rivaux du Team OPT, de Hinaraurea, d'EDT Va'a, de Po Pora Te Hoe Mamu ou encore de Pirae Va'a qui accusaient déjà quelques dizaines de mètres de retard sur les leaders jaunes à la jonction entre les lagons de Raiatea et de Taha'a. Le Team Air Tahiti Va'a, deuxième de la première étape entre Huahine et Raiatea et qui a procédé également à des changement jeudi, naviguait aux alentours de la 10e place, tout comme Paddling Connection, troisième au général.



Au célèbre temple protestant de Tiva, point de passage incontournable de cette deuxième étape, au bout d'un peu plus d'une heure et cinq minutes de course, les Shelliens avaient accentué leur avance en tête. Devançant de plusieurs centaines de mètres Hinaraurea et le Team OPT, bien requinqué après sa déconvenue entre Huahine et Raiatea. Dans le top 5 à ce moment de la course, on retrouvait également Rete Ebb et son équipage de Mataiea Va'a, à la lutte avec EDT Va'a, de Revi Thon Sing. Plus loin derrière, Po Pora Te Hoe Mamu avait lâché Pirae Va'a et Air Tahiti.

Un finish de folie à Patio Lorsque les Shelliens ont autant d'avance dans une course, ces derniers ont l'habitude de creuser inexorablement l'écart sur leurs rivaux. Ce théorème n'a pas trouvé sa réciproque sur cette étape de Taha'a. Car petit à petit, Manatea Bopp-Dupont et ses coéquipiers de Hinaraurea, qui se sont débarrassés d'abord du Team OPT, ont refait leur retard sur la tête avant de ravir la première place de la course à Shell Va'a.



On aurait pu croire alors que la fameuse malédiction allait de nouveau frapper les jaunes de Fare Ute. Il n'en fut rien. “J'ai préparé mes gars spécialement pour cette étape”, a indiqué David Tepava. Une préparation et des sacrifices qui ont porté leurs fruits, car sur les derniers kilomètres et jusque sur les derniers mètres de la course, les Shelliens ont trouvé les ressources pour revenir à hauteur de Hinaraurea. Puis les deux équipages et leurs douze rameurs se sont expliqués dans un finish de folie jusque sur la ligne d'arrivée à Patio. Mieux placé dans les deux derniers virages, Shell Va'a a pris l'ascendant sur son rival pour finalement l'emporter en 1h59'16'', devant Hinaraurea. “Il nous a peut-être manqué l'expérience sur le finish”, a indiqué Manatea Bopp-Dupont. “On est venu avec pas mal de jeunes. On est là pour apprendre. Je suis déjà très content des gars. À un moment, j'ai cru qu'on n'allait jamais revenir sur Shell. Mais on avait confiance et on est resté soudé.”



David Tepava, de son côté, a été plus incisif. “Très honnêtement, sur le physique, sur le déroulement de la course, on était au-dessus. Mais les va'a derrière nous ont profité des vagues de bateaux pour refaire leur retard. Sans les bateaux, il n'y aurait pas eu photo, on aurait obtenu une victoire nette. Mais ce qui est important, c'est que mes gars se sont battus jusqu'à la fin.” Et pour compléter le podium de l'étape, on retrouve Mataiea Va'a qui a pointé à un peu plus d'une minute des vainqueurs.

Hinaurea nouveau dauphin au général, Huahine D32 se replace Et grâce à ce nouveau succès, Shell Va'a consolide sa première place au général et reste en course pour un Grand chelem. Hinaraurea, de son côté, grâce à sa deuxième place à Taha'a et à la défaillance du Team Air Tahiti Va'a, reprend la place de dauphin au général, avec trois minutes de retard sur Shell. Air Tahiti Va'a rétrograde à la troisième place. L'équipage de Huahine D32, emmené par Kevin Céran-Jérusalémy, réalise également une bonne opération en revenant au pied du podium, à près de trois minutes de Air Tahiti. Ce vendredi, rendez-vous pour l'ultime explication de cette Hawaiki Nui entre Taha'a et Bora Bora (56 km).

Le classement général après les deux étapes



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 27 Octobre 2022 à 14:40 | Lu 1916 fois