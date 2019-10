Hawaiki Nui : Réactions à l'arrivée de la 1ère étape

Heiva Paie, fa’ahoro de Edt Va’a (n°1) (4e)





Ton analyse de la course ?

“Au début, cela s’est bien passé. En sortant de la passe, les choses se sont compliquées, beaucoup de bateaux sont passés devant nous, on a pris de plus en plus d’eau. On a cravaché pour revenir dans le peloton de tête et on a été moins appliqués. On a perdu beaucoup d’énergie en essayant de rattraper toutes nos erreurs. Vers la fin, on est revenus un peu, pour tenter d’assurer le podium mais cela n’a pas suffi. Le cap aussi a joué, on était censés partir vers la gauche mais la configuration de la course nous a obligés à suivre les vagues qui venaient à nous.”



Comment envisagez-vous la suite ?

“Demain on va changer quatre rameurs. Steeve et Rete vont rester. On espère pouvoir rattraper toutes les minutes qu’on a perdues aujourd’hui. On ne baisse pas les bras, on a toujours le moral. Demain est un autre jour, on donnera de toute façon le meilleur de nous-mêmes.”