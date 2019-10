Hawaiki Nui : Que la fête du va’a commence !

HUAHINE, le 29 octobre 2019 - La première étape de la 28e Hawaiki Nui s’élance mercredi matin de Huahine, marquant le départ de la dernière et plus importante course de la saison de V6 de l’année.



"Que la fête du va’a commence !", a lancé mardi après-midi à Huahine la présidente du comité organisateur de la 28ème Hawaiki Nui va’a, Élise Maamaatuaiahutapu, pour conclure son discours d’ouverture de la course de va’a mythique des Raromata’i. Au décompte final effectué mardi par les organisateurs, 141 équipes de va’a, dont 60 pour la seule course des séniors hommes, vont donc s’élancer à partir de mercredi matin pour parcourir les 128,7 km qui séparent, en trois étapes, les îles de Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora. Les 58 engagés chez les femmes et juniors s’affrontant jeudi sur le parcours de 26 km entre Taputapuatea et Uturoa à Raiatea.



Grande fête populaire aux Raromata’i, la Hawaiki Nui n’en reste pas moins la dernière, et la plus importante, des courses de V6 de la saison de va’a. Cette année, les regards se tournent tous vers Shell va’a, vainqueur de l’édition 2018 et qui assomme la concurrence depuis la saison dernière. L’enjeu pour les rameurs de l'équipe au coquillage sera de conclure en beauté une saison parfaite et de confirmer leur retour sur cette course qui a longtemps été synonyme de disette ces dernières années pour les shelliens. En face, deux concurrents de poids tenteront de ravir ce nouveau titre qui s’annonce pour Shell. EDT, toujours très en forme sur la Hawaiki Nui, revient avec son équipe victorieuse de 2017. Et l’OPT devra confirmer sa montée en puissance.



Lancement des hostilités mercredi matin dès 7 h 30 avec les 44,5 km d’une première étape, où les caps suivis par les équipages seront déterminants et qui permettra d’avoir un premier aperçu concret des forces en présence pour la suite de la course. Jeudi, ce sera l’heure du « sprint » de 26 km entre Raiatea et Taha’a, avec le risque de se faire enfermer pour les équipages vu la densité de la course dans le lagon. Enfin, vendredi, les organismes seront mis à rude épreuve avec le marathon de 58,2 km entre Raiatea et la somptueuse et tant attendue plage de Matira à Bora Bora...