Hawaiki Nui : Au menu des deuxième et troisième étapes

RAIATEA, le 30 octobre 2019 - Après une première étape entre Huahine et Raiatea, les pirogues devront relier Taha’a et Raiatea puis enfin Taha’a et Bora Bora où se terminera la 28e édition de la Hawaiki Nui Va’a.



Après une première étape de 44,5 km entre Huahine et Raiatea, les 83 pirogues sénior et vétéran devront boucler aujourd’hui la deuxième étape de 26 km entre Raiatea et Taha’a. Curiosité géologique, Raiatea et Taha’a partagent le même lagon, il s’agit donc d’une étape de force pure où le choix du cap n’est pas déterminant. Les barreurs devront malgré tout être adroits et savoir gérer au mieux les vagues générées par les nombreux bateaux qui suivent la course.



Avant la course sénior –qui débutera à 10 heures– aura lieu les courses des juniors et des dames prévues le long du littoral de Raiatea, entre Taputapuatea et Uturoa. Plus d’une trentaine de pirogues féminines sont engagées, une quinzaine pour les catégories junior et cadet. Les va’a devront boucler un parcours de 26 km.



Les deux courses se déroulent le long des côtes sauvages de Raiatea et Taha’a et sont particulièrement pittoresques.



Onze va’a handisport participeront également à cette grande fête du va’a qu’est Hawaiki Nui Va’a. C’est la première fois qu’autant de va’a handisport participent à la course.



Le départ de la dernière étape, la plus longue (58,2 km), sera donné demain matin à Taha’a. Après une heure environ dans le lagon, les va’a sortiront par la passe de Taha’a pour se diriger vers Bora Bora. Il faudra alors trouver le bon cap et savoir se placer sur les vagues pour surfer au maximum et arriver le plus rapidement possible à l’unique passe de la Perle du Pacifique, Bora Bora.



Un dernier tronçon devra être effectué dans le lagon de Bora Bora, vraisemblablement avec un vent défavorable. Les rameurs devront puiser dans leurs dernières ressources avant une arrivée à Matira haute en couleurs.