Hawaiki Nui 2019 : Histoires d’équipes

« Oui, c’est un projet fou », s’amuse Gordon Barff, le directeur du lycée agricole protestant de Taravao, à la veille du départ de la Hawaiki Nui à Huahine. Tout est parti d’une régate de va’a organisée à l’occasion de l’arrivée de l’Evangile le 5 mars dernier. Avec un groupe de pratiquants, plusieurs membres de l’enseignement protestant se sont mis à rêver d’aligner une équipe vétérans au départ de la Hawaiki Nui va’a 2019. De deux entrainements par semaine en V12 et V6 à partir d’avril, les douze rameurs intégrés au projet se sont perfectionnés en V1 à partir de juin, puis ils se sont attelés à des entrainements spécifiques sur longue distance à partir d’août.



Finalement, une pirogue composée de Gordon et Glenn Barff, du président du conseil d’administration de l’enseignement protestant et avocat au barreau de Papeete, Me Philippe Neuffer, du directeur de l’enseignement protestant, Thierry Temauri, du président de l’APE, Charles Hihi, du comptable Johnny Leaou et de parents d’élèves, et personnels de l’enseignement Yves Martin, Nicolas Sanquer, Moana Tuuhia, a bien ramé pour Hawaiki Nui cette année. Une première pour tous ces rameurs, mis à part Glenn et Gordon Barff. « Au début, on nous a ri au nez. Mais ensuite, les gens se sont rendus compte qu’on était sérieux et aujourd’hui on a des demandes pour ramer en open homme, open femme et vétérans », poursuit Gordon Barff. « Le premier objectif qu’on s’est donné, c’était de ramer pour notre santé. Ensuite, c’était de faire passer des valeurs de base comme le respect des autres et l’envie de se dépasser. Et puis, le troisième point, c’était de faire passer un message pour l’environnement, pour que l’on respecte la nature qui nous nourrit ».