Hawaï va augmenter la taxe hôtelière face au changement climatique

Washington, États-Unis | AFP | samedi 03/05/2025 - Les législateurs d'Hawaï ont adopté un projet de loi inédit augmentant la taxe hôtelière de cet Etat américain afin de financer les efforts de lutte contre le changement climatique, a indiqué le bureau du gouverneur.



"Cette législation, que j'ai l'intention de signer, est la première du genre" aux Etats-Unis, a souligné le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué publié vendredi par son bureau.



Cette loi augmente de 0,75% la taxe sur les hébergements de courte durée, comme les hôtels et les locations.



"Cette mesure est cruciale car elle nous aidera à faire face aux risques d'incendies exacerbés par la crise climatique", a déclaré M. Green, en rappelant la "dévastation" connue par l'île de Maui, ravagée en 2023 par un incendie qui avait fait plus de 100 morts et causé des milliards de dollars de dégâts.



L'Etat, qui accueille environ 10 millions de visiteurs par an, impose actuellement une taxe de séjour de 10,25% sur les séjours de vacances et autres locations.



Les comtés d'Hawaï appliquent une taxe supplémentaire de 3%, ce qui portera, avec la nouvelle hausse, le taux total de la taxe hôtelière à 14% à l'échelle de l’Etat.



Selon le bureau du gouverneur, cette augmentation devrait permettre de recueillir environ 100 millions de dollars par an pour les mesures de prévention des catastrophes.



La taxe est présentée comme une "redevance climatique" ou "taxe verte" et qui "aidera les îles à atténuer les impacts du changement climatique".