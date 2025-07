Hauni et Toaura, la glisse ensemble

Tahiti, le 29 juillet 2025 - Haunui et Toaura Haumani sont deux frères jumeaux nés sous le même signe de la glisse. Portés par des parents passionnés par l’océan, la fratrie a grandi sur l’eau, découvrant au fil des années tous les sports qui pouvaient les garder connectés à leur élément. Mais deux disciplines sont sorties du lot : le surf et le foil. À seulement 18 ans, les deux frères cumulent déjà de nombreux trophées. Le dernier en date : la prestigieuse Molokai 2 Oahu, qui s’est déroulée fin juillet à Hawaii et qui a vu Toaura décrocher l’or et Haunui l’argent en sup foil, dans leur catégorie U19. Une performance qui vient confirmer tout leur potentiel et qui ouvre un avenir plus que prometteur pour ces deux futurs grands champions. Une aventure qu’ils souhaitent vivre ensemble.



Quand on est jumeaux, on est souvent très liés. Mais lorsqu’on partage des passions communes, on vit cette complicité avec encore plus d’intensité. C’est le cas de Haunui et Toaura Haumani. Ces “twins brothers”, comme on aime les appeler, sont de véritables watermen. Connectés à l’océan depuis leur enfance, les frères pratiquent les sports de glisse en compagnie de leurs parents. Dès leur plus jeune âge, l’eau et les vagues font partie de leur quotidien. “On a très vite été passionnés par l’océan. On s’amusait tout le temps dans l’eau et on a commencé ensemble les sports de glisse”, explique Toaura, l’“aîné” de la fratrie. Quatre minutes séparent les deux jumeaux, mais tout les rassemble : une détermination forte, une envie constante de progresser et un amour sans faille pour la famille et la mer.



Le surf à l’origine



À 7 ans, ils montent sur leur première planche de surf. Les premières compétitions ensemble, les premiers trophées : ils vivent le surf pleinement et passent de la côte est à la côte ouest pour intégrer le club de surf de Tamarii Punaruu et le lycée de Papara pour continuer leur double projet sport/études. “Au lycée, on a pu bénéficier des conseils et de l’aide des entraîneurs pour progresser en surf. Cette année, on a obtenu le bac, c’était un de nos objectifs. On va continuer nos études tout en essayant d’aller le plus loin possible dans le sport”, expliquent-ils. Et pourquoi pas intégrer les QS (les Qualifying Series de la WSL, troisième division du surf mondial) ? Mais avant cela, place aux championnats du monde juniors ISA à la fin de l’année : “C’est notre dernière compétition dans cette catégorie et on va essayer d’aller chercher le titre.” Toujours performer, toujours viser plus haut : une philosophie qu’ils partagent pleinement.



Le foil, nouvelle passion commune



Le surf n’est pas la seule discipline dans laquelle ils excellent. Véritables touche-à-tout, Haunui et Toaura se lancent dans le foil à l’adolescence.



“C’est d’abord mon frère qui a commencé à pratiquer”, confie Haunui. “Moi, ça ne m’intéressait pas trop. Mais quand je l’ai vu faire, je me suis dit qu’il fallait que j’essaie. Et j’ai accroché.”



Tellement qu’en peu de temps, ils ont connu une progression fulgurante. À tel point qu’au début du mois de juillet, ils ont réussi un véritable exploit. Lors de leur participation à la Molokai 2 Oahu, l’une des épreuves de stand up foil les plus prestigieuses et difficiles, les deux ‘aito ont gravi les deux premières marches du podium dans leur catégorie (moins de 19 ans) et se sont hissés à la quatrième et à la septième place du classement général. “C’est une compétition très difficile. Elle se déroule en quatre courses : il y a du sprint, de la moyenne et de la longue distance. Chacune a ses spécificités, mais c’est vrai que nous, on est plus à l’aise avec un gros swell et une grosse houle. Et c’est sur la dernière, qui réunissait toutes ces conditions, que nous avons vraiment réussi à performer.”



“Le matériel que l’on utilise est aussi très important”, continue Haunui. “Ça fait partie intégrante de ta réussite, car c’est un sport très technique qui dépend beaucoup des conditions. Donc le choix de ton foil va forcément avoir une incidence sur ta course.”



Objectif : le haut niveau



Nouvelle discipline, le foil ne dispose pas encore de championnats nationaux ou internationaux structurés, mais des courses commencent à se multiplier un peu partout dans le monde. Une réalité qui ne fait pas peur aux jumeaux : “Nous, on va essayer d’aller vers le haut niveau dans les deux disciplines. Le plus compliqué, c’est de faire coïncider les dates des épreuves”, commente Toaura. “On nous dit que ce sera compliqué, mais on voit de plus en plus de grands champions comme John John Florence ou Kai Lenny faire les deux, donc pourquoi pas nous ?”, confirme Haunui.



Et dans cette quête, leur lien pourrait bien faire la différence : “On est tout le temps en compétition. Ça nous pousse à être meilleurs à chaque fois. C’est très positif et ça nous a toujours aidés. C’est dans notre personnalité, et notre relation nous donne de la force”, rétorque Toaura.



Une complicité et un lien indéfectible qui permettront aux “twins” d’affronter bien des épreuves… Même celles des corvées à la maison







Rédigé par Manu Rodor le Mercredi 30 Juillet 2025