Harry et Meghan en retrait de la monarchie le 31 mars

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 19/02/2020 - Le prince Harry et son épouse Meghan commenceront officiellement leur nouvelle vie en retrait de la famille royale britannique le 31 mars, a annoncé mercredi leur porte-parole, au moment où leur utilisation de l'appellation "Sussex Royal" est en question.



Le couple, qui a ébranlé la monarchie britannique le mois dernier en annonçant sa décision, n'aura plus de bureaux au palais de Buckingham, où réside la reine Elizabeth II, à partir du 1er avril et sera représenté par son organisation caritative britannique.

Selon la porte-parole du couple, le prince Harry conservera finalement ses rangs militaires, auxquels il est très attaché.

La décision du prince et de son épouse de se mettre en retrait implique qu'ils renoncent à utiliser leur titre d'altesse royale, avait annoncé le palais de Buckingham.

Mais le couple utilise l'appellation "Sussex Royal" sur son compte Instagram, qui rassemble 11,2 millions d'abonnés, et leur site internet officiel, et l'a également déposée pour des dizaines de produits.

"Comme le Duc et la Duchesse de Sussex se retirent de leur rôle de premier plan de la famille royale et travailleront pour accéder à l'indépendance financière, l'usage du terme +royal+, dans ce contexte nécessite d'être reconsidéré", a déclaré une source royale à l'agence britannique Press Association. Les discussions sont en cours, selon cette source.

Selon le tabloïd Daily Mail, de hauts responsables au sein de la couronne britannique ont déjà convenu qu'il n'est plus "tenable" que le couple continue à utiliser le terme "royal".

Le prince de 35 ans, sixième dans l'ordre de succession au trône et son épouse, ancienne actrice américaine de 38 ans, se sont installés au début de l'année dans une luxueuse villa en périphérie de Victoria, sur la côte ouest du Canada avec leur fils Archie, né en mai.

Harry et Meghan ont utilisé pour la première fois l'appellation Sussex Royal lorsqu'ils ont pris leurs distances avec le prince William et son épouse Kate. Les deux frères se sont éloignés ces derniers mois, Harry expliquant en octobre qu'ils suivaient des "chemins différents".