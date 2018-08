Harcelé parce que gay, un Américain de 9 ans se suicide

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 28/08/2018 - Un petit Américain de neuf ans s'est suicidé peu après la rentrée scolaire à Denver, dans le Colorado, après avoir été harcelé par des camarades à qui il a dit être homosexuel, a affirmé sa mère.



Leia Pierce a indiqué aux médias que son fils, Jamel Myles, avait mis fin à ses jours à leur domicile jeudi dernier après avoir été la cible de quolibets homophobes.

"Il a suffi de quatre jours à l'école", a dit Mme Pierce à KDVR.

"Mon fils a dit à ma fille aînée que les enfants à l'école lui avaient dit de se tuer. Je suis juste triste qu'il ne soit pas venu vers moi", a-t-elle ajouté.

Mme Pierce a raconté que son fils lui avait dit être gay cet été et qu'il voulait faire son coming out à la rentrée.

"Il est allé à l'école et il a dit qu'il allait dire aux gens qu'il était gay parce qu'il est fier de qui il est", a-t-elle affirmé.

L'école a indiqué que des psychologues avaient été mobilisés pour recevoir les élèves et le personnel, et qu'une lettre avait été envoyée aux familles à ce sujet.

Mme Pierce a dit espérer que la mort de son fils aide à sensibiliser aux conséquences dévastatrices du harcèlement.