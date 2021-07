Hao se met au son des chants kaina

Ce concours a donc débuté lundi par les groupes qui concourraient en trio. Parmi les cinq en compétition, c'est celui composé de Jimmy, Océane et Thomas qui remporte le premier prix doté de 6000 Fcfp, devant celui de Georgio, Joyce et Maimiti qui remporte 3000 Fcfpp, et celui de Benjamin, Joël et Henri qui remporte 1500 Fcfp.

Mardi, ce sont huit duos qui ont pris la relève. Les sœurs Tuhei-Tefaaora ont remporté le plus de suffrages devant le duo de mama Irène et Kanahau qui remporte et celui composé de Temaeva et Cléo. ces duos ont remporté respectivement 4000 Fcfp, 2000 Fcfp, et 1000 Fcfp.

Enfin, mercredi, les solistes au nombre de huit sont entrés en action. Mama Irène a cette fois pris le meilleur sur les participants, devançant Dylan et Joyce.



Il est à noter que la famille Tuhei-Tefaaroa s'est particulièrement illustrée en remportant un prix dans chacune des catégories. Joyce ne cachait d'ailleurs pas sa fierté : "Nous sommes une famille de musiciens. Depuis tout petit notre papa nous a initié ma sœur, mon frère et moi, à la musique kaina, on baigne dedans. On voit aujourd'hui le résultat c'est une grande fierté pour mon papa."