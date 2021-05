Hao, l'escale tendance

Hao, le 20 mai 2021 - Après l'Arago il y a dix jours, c'était au tour du Bougainville de faire son entrée dimanche dans le lagon de Hao pour une escale de trois jours. Quelques semaines avant, l'atoll avait reçu une délégation État-Pays. Après des années dans l'ombre, la population de l'atoll, avide de réponses sur son avenir, doit-elle y voir le signe d'un regain de considération ?



Dimanche, le navire de la marine nationale le Bougainville a fait son entrée dans le lagon de Hao dans les Tuamotu pour une escale de trois jours. Rappelons qu'en ces temps délicats d'interrogations sur le problème du nucléaire en Polynésie et des nombreuses attentes sur le projet aquacole, Hao a déjà reçu la visite d'une délégation présidentielle le 24 avril dernier composée du président Édouard Fritch, du haut-commissaire Dominique Sorain et de plusieurs ministres et responsables politiques du Pays. Il y a dix jours, s'en était suivie la venue de l'Arago pour effectuer du recrutement. Après 20 ans dans l'ombre, l'atoll entrevoit-t-il enfin l'espoir que le Pays et l'État s'occupent de sa population en attente de réponses urgentes ?



Le Bougainville et ses 25 membres d'équipage étaient de retour de l'exercice Marara qui s'est déroulé à Tubuai au début du mois de mai. Cette opération grandeur nature interarmées majeure pour les forces françaises présentes en Polynésie n'a lieu que tous les deux ans.

Pas de mission particulière pour cette escale à Hao mais plutôt l'occasion pour le lieutenant de Vaisseau Ronan, commandant du navire et son équipage de rencontrer la population, de présenter le bateau, de le faire visiter, de présenter les métiers de la marine et d'organiser une remise de décorations, insignes et médailles militaires sur le quai du village pour le plus grand plaisir des villageois curieux.

Les habitants sont venus nombreux visiter le navire, des élèves de l'école primaire et du collège ont été également invités, ils ont pu voir à bord les quartiers de vie des marins, leurs différents postes de travail, le fonctionnement d'un bâtiment de la marine et la timonerie très perfectionnée.

Les marins ont eux, pu profiter aussi de cette escapade paumotu pour se dégourdir les jambes à terre et faire quelques emplettes dans les supérettes locales.



Un bâtiment polyvalent.



Basé à Papeete depuis fin 2016, le Bougainville est moderne, polyvalent et endurant, il répond aux besoins opérationnels de l'outre-mer, dans de vastes espaces ultramarins. Il couvre un large spectre de missions dont la présence, la surveillance et la protection des intérêts français dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie française, l'appui à la police et la gendarmerie, l'assistance et le sauvetage des populations et, enfin, le soutien logistique via le transport de fret au profit des collectivités territoriales françaises.