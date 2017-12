Hao attend avec impatience sa ferme aquacole

« On aimerait que le projet démarre vite »,

On sait qu’il suit son cours, nous avons rencontré les investisseurs du projet."

" Tahiti Nui Ocean Foods ira jusqu'au bout du projet".

« Depuis que le CEP s’en est allé, les gens ont commencé à déserter l’atoll et l’économie s’est effondrée. La précarité est apparue ainsi que la délinquance. Il fallait trouver une issue. A mon arrivée à la tête de la commune, la seule issue était de trouver de l’emploi pour ma population. Et nous pensons que ce projet viendra développer l’atoll et sortir Hao de ce marasme »,

« nous mangeons tous les jours du poisson et nous ne sommes pas malades »

On nous a beaucoup parlé de ce projet, et après plus rien. Aujourd’hui, on voit que ce projet chinois tarde à arriver. Donc, on se pose encore des questions. Il faut arrêter de nous vendre du rêve, si au final, on n’a rien »,



« Les chiffres qui ont été donnés parlent de 400 emplois pour la construction de la ferme, et au final, on a parlé de 600 à 700 emplois. En tous les cas, quel que soit le nombre, on aimerait que Hao soit prioritaire, sans oublier nos semblables des Tuamotu et la Polynésie entière. Ce projet nous appartient à tous »,