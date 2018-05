Hani Haring ouvre à la Plazza Haute du centre au Vaima

PAPEETE, le 7 mai 2018- C’est une maison de couture que nous adorons, alors nous avons envie de parler d’elle. Hani Haring est née à Tahiti et a grandi à Moorea. Agée de 18 ans, elle remporte à deux reprises le concours de créateurs « Vahine Tahiti », ce qui motive la jeune femme à poursuivre des études à l’institut supérieur des Arts appliqués à Paris. Elle y côtoie les plus grandes maisons de couture telles que Maxime Simoens et Jean-Charles de Castelbajac, qui l’inspire tout particulièrement.Le 11 novembre 2011, HH Créations voit le jour à Moorea, et commence par proposer du « prêt à porter artisanal », comme elle le décrit humblement sur son site Internet. 2013 est l’année d’une rencontre, avec Benjamin Schétrit, qui devient son directeur artistique. Il apporte sa touche et c’est ainsi que naît la première maison de couture de Moorea , une mode chic, confortable, basée sur l’inspiration polynésienne, mariant avec élégance la nacre et la dentelle, la perle et la tresse traditionnelle. Chaque pièce est unique et la ligne de robes de mariée est sublime.La maison s’installe à Tahiti, dans un premier temps rue Lagarde, ou elle subit un très important dégât des eaux. C’est une collection entière qui disparaît alors, le préjudice est de plusieurs centaines de milliers de francs.Mais les jeunes créateurs ne se décourage pas et viennent d’ouvrir , le 2 mai dernier une boutique à la plazza haute du centre Vaima.Nous avons tout particulièrement apprécié l'accueil, la disponibilité, le conseil, et le sens du détail, Hani et Benjamin veulent que tout soit parfait pour satisfaire leur clientèle et ils le font avec une immense sympathie!