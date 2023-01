Hani Flore et Manatua Lemaire pour la première de l'Octo Fighting League à Vairai

Tahiti, le 30 janvier 2023 - Après le Tahiti Xtrem Art et le Tahiti Fighting Championship, une nouvelle promotion de MMA arrive à Tahiti. L'Octo Fighting League proposera en effet sa première soirée de combat le 17 mars prochain au parc Vairai à Punaauia. A l'affiche notamment de cette première carte, deux combats professionnels avec Flore Hani face à Annabel Merlier Lemoine, et Manatua Lemaire opposé à Martin Causse.



Une nouvelle promotion de MMA arrive au fenua. L'Octo Fighting League, montée notamment sous l'impulsion d'Avaro Neagle, organisera le 17 mars prochain, au parc Vairai à Punaauia, sa première soirée de combat. “L'OLF 1” proposera notamment deux combats professionnels qui opposeront Flore Hani à Annabel Merlier Lemoine, Manatua Lemaire à Martin Causse.



Rappelons que Flore Hani affiche un bilan de quatre victoires en sept combats chez les pros. Son adversaire, Annabel Merlier Lemoine, six fois championne de France de judo et championne du monde de jiu-jitsu brésilien, affiche elle trois victoires en quatre combats pros de MMA. Manatua Lemaire de son côté a disputé quatre combats pros pour trois victoires et une défaite. Face au natif de Huahine, le Niçois, Martin Causse spécialiste de la boxe, en est à trois succès pour autant de revers.



A noter que des combats amateurs locaux seront également à l'affiche de cette première soirée de l'Octo Fighting League. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 mars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Octo Fighting League (@octofighting)

Une nouvelle promotion de MMA arrive au fenua. L'Octo Fighting League, montée notamment sous l'impulsion d'Avaro Neagle, organisera le 17 mars prochain, au parc Vairai à Punaauia, sa première soirée de combat. “L'OLF 1” proposera notamment deux combats professionnels qui opposeront Flore Hani à Annabel Merlier Lemoine, Manatua Lemaire à Martin Causse.Rappelons que Flore Hani affiche un bilan de quatre victoires en sept combats chez les pros. Son adversaire, Annabel Merlier Lemoine, six fois championne de France de judo et championne du monde de jiu-jitsu brésilien, affiche elle trois victoires en quatre combats pros de MMA. Manatua Lemaire de son côté a disputé quatre combats pros pour trois victoires et une défaite. Face au natif de Huahine, le Niçois, Martin Causse spécialiste de la boxe, en est à trois succès pour autant de revers.A noter que des combats amateurs locaux seront également à l'affiche de cette première soirée de l'Octo Fighting League. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 mars.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 30 Janvier 2023 à 16:34 | Lu 122 fois