Handisport - Formation : Le chercheur Bernard Massiera en Polynésie

Un premier module intitulé "Management de Projet Evènementiel Sportif et Social (MAPESS)" a été mis en place pour les cadres techniques des fédérations sportives et les associations.



Un deuxième module du Diplôme Universitaire Référent Sport Santé Bien Etre (DU RSSBE) sera dispensé en métropole en octobre prochain.



Ce DU RSSBE vient d'être créé au sein de la Faculté des Sports de l'Université de Nice Sophia-Antipolis et c'est à Tahiti que cette formation voit le jour pour la première fois.



Mr Massiera est actuellement en déplacement dans les îles sous le vent, notamment à Bora Bora, pour une action auprès de structures accueillant des personnes en situation de handicap (management / sport santé). Les stagiaires se verront remettre un Certificat Universitaire.



L'organisation de ces modules a été possible par la convention UNS - FPSAH et le concours de partenaires que nous remercions : le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Direction de la Jeunesse et des Sports, la Direction des Affaires Sociales, la MAAT, le Fond Paritaire de Gestion et Air Tahiti Nui. Communiqué de la FPSAH