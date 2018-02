Handball – Championnat de Tahiti H/F : Le doublé pour Dragon

Parole à Michel Teuira :



Un match serré du côté des filles ?



« Oui, il y a eu un retournement de situation. En première mi temps, Faa’a menait de deux buts et était sur une phase positive. Dragon est bien revenu en deuxième mi temps et a eu jusqu’à quatre buts d’avance. Dans les dernières dix minutes, Faa’a est revenu avant de baisser un peu le régime, cela s’est joué au finish à un point d’écart pour Dragon. »



Quelques mots sur le championnat féminin ?



« Ce match Faa’a-Dragon était très attendu, car Faa’a était allé jouer à Taravao contre Excelsior en s’imposant avec un but un but d’écart. Faa’a était venu en force pour créer des problèmes à Dragon et on l’a vu sur le résultat. Le handball féminin se porte bien sur Tahiti. Dans les mois à venir, on va rencontrer Moorea, ce qui va stimuler le handball tahitien. »



Et du côté des hommes ?



« Là aussi la rencontre était très attendue par le public et les athlètes. Ce sont des prétendants à la première place au classement final. Le match a été très intéressant et très ouvert. Dans le club de Faa’a, comme dans Dragon, on trouve des joueurs qui ont joué en sélection. Ils ont été confrontés à des joueurs étrangers lors de tournois internationaux en Calédonie, en Nouvelle Zélande et même en Australie pour certains. On a eu du beau spectacle avec une belle opposition de part et d’autre. »



Les perspectives au niveau fédéral ?



« En dehors du championnat sénior, au niveau de jeunes U20, on est en attente d’un déplacement en Inde pour un tournoi international, on attend la confirmation de la fédération internationale. Ils s’étaient imposés lors du championnat d’Océanie aux îles Cook en 2017 et avaient gagné ainsi leur qualification. C’est un groupe qui s’est déjà déplacé en 2015 en Bulgarie et qui est donc dans une bonne dynamique. »



Un dernier mot ?



« Merci au corps arbitral dirigé par Wilfrid Nassiet, un arbitre international qui est chez nous en Polynésie et qui s’occupe des formations d’arbitres. » Propos recueillis par SB / FTH