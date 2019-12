Hana et Hō mai, grands vainqueurs du Hura Tapairu

Prix Hura tapairu :

- 1er : HŌ MAI de Francky TEHIVA (500 000 Fcfp + un billet d’avion aller-retour Papeete-Los Angeles offert par Air Tahiti Nui + une nuit en suite offerte par le Tahiti Pearl Beach Resort, 1 guitare offerte par Magic City + un magazine Matareva Heiva 2019)

- 2ème : HEI TAHITI TAPAIRU de Tiare TROMPETTE-DEZERVILLE (prix de 375 000 Fcfp + un magazine Matareva Heiva 2019)

- 3ème : ECOLE DE DANSE HANIHEI de Mateata LEGAYIC (prix de 250 000 Fcfp + un magazine Matareva Heiva 2019)



Prix Mehura :

- 1er : HANA de Enda TANSEAU (prix de 250 000 Fcfp + un billet aller-retour pour les îles offert par Air Tahiti et un magazine Matareva Heiva 2019)

- 2ème : PUPU ‘ORI TAMARI’I VAIRAO de Alex FAUA (prix de 200 000 Fcfp, un brunch pour deux personnes offert par le Tahiti Pearl Beach Resort et un magazine Matareva Heiva 2019)

- 3ème : HEI TAHITI RUAHATU TINI RAU de Tiare TROMPETTE-DEZERVILLE (prix de 150 000 Fcfp et un magazine Matareva Heiva 2019)

- 4ème : HEI TAHITI TAPAIRU de Tiare TROMPETTE-DEZERVILLE (prix de 100 000 Fcfp et un magazine Matareva Heiva 2019)



· Catégorie ‘Aparima :



- 1er – Ha’avai de Taero Jamet (200 000 Fcfp et un brunch pour deux personnes au Tahiti Pearl Beach Resort, un ‘ukulele offert par Magic City et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 2ème – Hanihei de Mateata Legayic (150 000 fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 3ème – Hei Tahiti Tapairu de Tiare Trompette (100 000 Fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)



· Catégorie ‘Ōte’a :



- 1er – Hei Tahiti Tapairu de Tiare Trompette (200 000 Fcfp, un brunch pour deux personnes au Tahiti Pearl Beach Resort et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 2ème – Hei Rurutu de Titaina Tunutu Contios (150 000 fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 3ème – Hö mai de Franck Tehiva (100 000 Fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)



· Pahu Nui :



- 1er – Tamari’i ori no Tahiti Nui de Leila Darlès (100 000 Fcfp, un billet d’avion aller-retour pour les îles offert par Air Tahiti, un brunch pour deux personnes au Tahiti Pearl Beach Resort Fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 2ème - Hei Tahiti Tapairu de Tiare Trompette (75 000 fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)

- 3ème - Hei Rurutu de Titaina Tunutu Contios (50 000 Fcfp et un magazine Heiva 2019 de Matareva)



- Meilleur ‘aparima ‘āpipiti : Taiana Mahinui et Nanihi Sacault de Urahutia, pour la complicité de la danse (50 000 Fcfp, 2 billets d’avion aller-retour pour les îles offert par Air Tahiti et un magazine Heiva 2019 de Matareva)



- Meilleur ōte’a ‘āpipiti : Hö mai avec Francky Tehiva et Tamatea Ondicolberry pour la force de leur danse (50 000 Fcfp, 2 billets d’avion aller-retour pour les îles offert par Air Tahiti et un magazine Heiva 2019 de Matareva)



• Les prix spéciaux remportent chacun un prix de 50 000 Fcfp et sont attribués à :

- Piihau (Lycée Samuel Raapoto) de Tamahere Tetiarahi pour la constante évolution de ses prestations

- Goenda Reea-Turiano du groupe Ha’avai pour la magie et la poésie de ses mots

- Le prix de 50 000 Fcfp offert par la Banque de Polynésie récompense la beauté des costumes et notamment du végétal du groupe Hei Toa nui 2 de Heirani Salmon.