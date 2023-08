Hakamoui aussi se prend à rêver de Starlink

Ua Pou, le 7 août 2023 – De guerre lasse, alors que les demandes réitérées depuis 2021 d’un accès de qualité à internet restent lettres mortes, les habitants de la vallée de Hakamoui en viennent à lorgner sur la technologie Starlink développée par le géant américain Elon Musk.



Pas de branchement au téléphone fixe. Pas d’internet. C’est la double peine à laquelle est confrontée la centaine d’habitants de la vallée de Hakamoui. La localité est bien couverte par un réseau de téléphonie mobile depuis 2013. Malheureusement, ce réseau est très peu performant et victime de pannes parfois longues, comme en février-mars 2021.



En 2021, un couple d’agriculteurs de cette vallée située à l’est de Ua Pou, aux Marquises, a décidé de prendre le taureau par les cornes en faisant circuler une pétition auprès des riverains pour réclamer un accès à un internet fiable et constant. Cinq copies de cette demande rassemblant 127 signatures de personnes majeures installées à Hakamoui ou y possédant des terrains, ont été envoyées au président d’Onati, au président de Fare Rata, au président du Pays, à l’administrateur des îles Marquises et au maire de l’île de Ua Pou. Cinq demandes restées lettres mortes à ce jour. En attendant, les habitants de cette vallée de Ua Pou en viennent à se demander pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier de la technologie Starlink pour avoir accès à internet. À l’instar de leurs homologues de Raivavae, comme le révélait Polynésie La 1ère dimanche, ils en rêvent : un abonnement, une petite antenne satellite, un routeur et le réseau internet ouvre ses portes à l’abonné en haut débit, avec une liaison satellitaire directe. Sauf que des autorisations administratives sont nécessaires, au préalable, et que sur ce point la règlementation locale ne permet pas à ce jour l’accès à un tel service.



Coupé du monde



À Hakamoui, on se sent loin du monde aujourd’hui. Pour leur connexion internet les plus courageux de la centaine d’habitants de cette vallée doivent avoir un abonnement au téléphone fixe et wifi dans une autre vallée en plus d’un abonnement réseau mobile dans leur propre vallée, juste pour être joignables et essayer de faire fonctionner leur entreprise ou rester en contact avec leur proches habitant parfois à l’étranger.



Outre la charge financière que représentent ces deux abonnements, pour les habitants de Hakamoui, cette absence d ’ infrastructures de communications entraîne des problèmes de sécurité, un retard de développement mais aussi un inconfort pour la population de cette vallée.



Le monde a pu constater pendant la longue période inédite de crise sanitaire qu’il fallait pouvoir et savoir se réinventer, internet étant une mine d ’ informations dans des endroits comme Ua Pou où la seule bibliothèque ouverte au public de l’île a fermé depuis quelques années.



Les démarches administratives se font de plus en plus souvent par internet (déclarations fiscales, factures, dossiers administratifs, achats de matériel professionnel à Tahiti, etc.) et se déplacer aux agences à Hakahau pour attendre parfois des heures se révèle être extrêmement contraignant pour un agriculteur qui doit déjà se plier aux horaires d ’ ouverture de l ’ eau, coupée la majeure partie de l ’ année dans les vallées à l ’ est de l ’ île, comme à Hakamoui.



Beaucoup d ’ informations (communales ou même pour les changements de passages de bateaux cargo) passent aujourd ’ hui par internet, notamment sur les profils Facebook de la commune de Ua Pou, du cargo mixte Aranui ou du Taporo, sans compter les magasins de Tahiti.



La population se trouve également à l’écart des solutions de formation par internet (notamment celles proposées par la CCISM, les cours en ligne MOOC [Massive open online course, NDLR], etc.) afin d ’ essayer de trouver d ’ autres sources de revenus ou encore pour faire la promotion via internet des services offerts sur place. Sans parler des informations à caractère scolaire, diffusée via l’application Pronote de laquelle sont coupés les élèves n ’ ayant pas accès à internet à la maison. Sans compter le potentiel de développement touristique inexploité de cette vallée mythique autrefois berceau du dernier grand chef de l ’ île. Des porteurs de projet existent mais hésitent, faute de réseau téléphonique et d'internet fiable.



À Hakamoui, on s’impatiente. Et sur place aussi on se prend à rêver de la technologie Starlink pour enfin pouvoir bénéficier de l’internet.