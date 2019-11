Haddad-Flosse, l’échec judiciaire

Quelle a été la décision qui vous a été annoncée par la chambre de l’instruction ?

“Il y avait plusieurs affaires évoquées en même temps, mais pour faire simple il y a un dossier principal sur lequel on se bat depuis des années qui est celui de la prescription de l’action publique à l’encontre des mis en examen. On estime en effet que dès lors que la cour d’appel a annulé à la fois l’ordonnance de renvoi et le premier jugement du tribunal correctionnel, entre cette annulation et la reprise des investigations, il s’est écoulé un délai supérieur à trois ans. Ce qui fait que l’action publique est selon nous prescrite. C’est quelque chose qu’on soutient depuis maintenant plus de deux ans. Et c’est quelque chose qui vient d’être confirmé par la chambre de l’instruction, qui considère donc que les faits sont prescris à l’encontre de l’ensemble des mis en examen.”



Ça veut dire que l’affaire Haddad-Flosse est terminée ?

“Ça veut dire pour l’instant que cet arrêt est rendu. Ça veut dire que les parties, dont le parquet général, ont cinq jours pour faire un éventuel pourvoi. Donc vous dire qu’aujourd’hui c’est terminé, non. Si dans six jours, il n’y a toujours pas de pourvoi formé, à ce moment là, oui, on pourra considérer que cette affaire est terminée. Et on pense effectivement, nous, que cette affaire est terminée compte-tenu de son ancienneté et compte-tenu de la règle qui est applicable pour tout le monde : dès lors que la prescription est acquise, le dossier doit en rester là.”



Le dernier acte de procédure retenu est donc le réquisitoire définitif du procureur José Thorel en 2011 ?

“C’est de la procédure pure. Il y a des actes qui sont sortis dans le temps, notamment l’ordonnance de renvoi et le premier jugement. Ces actes ont été annulés parce qu’ils étaient irréguliers, donc ils sont réputés n’avoir jamais existés. Donc on est obligés de repartir au dernier acte régulier, qui est maintenant ancien. C’étaient les réquisitions du parquet aux fins de renvoi. Et quand on prend cette date là et qu’on prend ensuite la date la plus rapprochée d’acte de poursuite, il y a un délai supérieur à celui de la prescription.”