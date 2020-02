Habitat : Une feuille de route pour 2020

Tahiti, le 31 janvier 2020 - Un comité de pilotage de la politique publique de l'habitat 2020-2030 s'est tenu vendredi à la présidence. L'occasion pour les représentants des institutions présents de définir dans un premier temps une "feuille de route" pour l'année 2020.

Un comité de pilotage s'est tenu vendredi matin à la présidence, en présence du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou. Il a réuni des représentants des partenaires institutionnels du secteur de l'habitat tels que le représentant du haut-commissariat, le Syndicat pour la promotion des communes, le Comité économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française (Cesec), des représentants des archipels, ainsi que le représentant de la commission logement de l'assemblée de la Polynésie française (APF).

Ce premier comité de pilotage de la politique publique de l'habitat 2020-2030 a permis à chacun de détailler, pour commencer, les objectifs attendus pour cette année.

Selon Mahieddine Hedli, directeur de la délégation à l'habitat et à la ville (DHV), ce comité de pilotage a montré que "la politique publique de l'habitat de Polynésie française (…) va permettre de définir une véritable feuille de route en vue de loger les familles selon leur lieu et leurs capacités contributives au cours de la prochaine décennie."

Trois grandes étapes se sont distinguées dans la construction de cette politique publique pour l'habitat. En premier lieu, la conduite d'un état des lieux détaillant la situation de l'habitat au fenua via un observatoire de l'habitat. Puis, la définition, avec les partenaires, le gouvernement et l'Etat, des orientations stratégiques. Et enfin, l'élaboration d'un programme local de l'habitat, qui s'appuiera sur une programmation pluriannuelle de financement du logement.

En fonction des besoins de logements que le diagnostic aura soulevés, des priorités seront données sur le recours à des offres nouvelles de logements, à la rénovation de l'existant, voire à la démolition des structures vétustes au profit de nouveaux bâtiments.

Cela permettra de définir le nombre de logements à construire par an et ainsi la masse de financement que devront injecter le Pays, l'Etat, les collectivités, la Caisse des dépôts et les banques.