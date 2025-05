Hōkūle'a et Hikianalia au Fenua en juin 2025

Tahiti, le 29 mai 2025 - La Polynesian Voyaging Society célèbre ses 50 ans. À cette occasion, les pirogues doubles Hōkūleʻa et Hikianalia sont attendues en Polynésie au mois de juin. Elles sont sur le point de quitter Hawaii.





Un voyage des pirogues doubles Hōkūleʻa et Hikianalia aura lieu en Polynésie française en juin 2025, les voyageurs emprunteront Kealaikahiki, ou Te Ara i Tahiti, la voie traditionnelle de navigation entre Hawaii et Tahiti. L'objectif de ce voyage est de fêter les 50 ans de la Polynesian Voyaging Society, créée en mars 1975 et, pour la Polynésie française, de célébrer les 50 années d'échanges culturelles avec Hawaii, de courage, d'identité retrouvée et de lien entre les peuples du Pacifique.



Pour nos frères hawaiiens, il s'agit enfin de rendre un hommage affirmé à leur patrie ancestrale, le pays qui a accueilli Hōkūle'a lors de son voyage inaugural, en juin 1976. Les pirogues ont quitté leur port d'attache de Honolulu le 17 mai 2025 pour la ville de Hilo à Big Island. Les membres d'équipage terminent actuellement les préparatifs du voyage en attendant que les conditions météorologiques soient favorables au départ. Ils devraient quitter Hilo entre le 29 et le 30 mai 2025 pour mettre le cap vers la Polynésie.



L'itinéraire choisi par la Polynesian Voyaging Society prévoit l'atoll de Rangiroa comme première escale, qu'ils atteindraient entre le 15 et le 20 juin 2025. Après quoi, les équipages feront relâche pendant deux ou trois jours avant de reprendre la mer pour leur prochaine escale, à savoir le tahua-marae Taputapuātea i Ōpōa à Ra'iātea, haut-lieu culturel et symbolique pour tous les pays de la région, et où la cérémonie d'accueil se fera le 23 juin 2025.



Il est à noter cependant que, si les pirogues rencontrent des conditions météorologiques défavorables durant leur périple sur Te ara i Tahiti, elles se rendront directement à Ra'iātea sans passer par Rangiroa. L'accueil sur Tahiti, étape centrale de ce voyage, se tiendra dans les jardins de Pā'ofa'i, le samedi 28 juin 2025. Cette cérémonie se veut à la fois culturelle, populaire et à la hauteur de cet illustre anniversaire. Elle fera intervenir les professeurs et élèves du conservatoire artistique de la Polynésie française, mais également des artistes reconnus de la place.



Enfin, la Direction de la culture et du patrimoine et l'association Tainui - Friends of Hōkūle'a, historiquement liée à la Polynesian Voyaging Society, assureront l'accompagnement des équipages dans leurs formalités douanières, administratives et phytosanitaires à leur arrivée et au départ de nos eaux.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 29 Mai 2025 à 21:05 | Lu 78 fois