Guyane: un lanceur Soyouz décolle avec 34 satellites

Sinnamary, France | AFP | jeudi 10/02/2022 - Un lanceur Soyouz s'est élancé du Centre Spatial Guyanais (CSG) jeudi à 15h09 (18h09 GMT), a constaté l'AFP, avec à son bord 34 satellites destinés à compléter la constellation OneWeb, destinée à réduire la fracture numérique.



La fenêtre de tir a été utilisée malgré un ciel nuageux. Une fois largués, ils porteront à 428, sur les 648 à déployer en orbite basse, le nombre de composantes de cette constellation, dont l'entreprise ambitionne de terminer le déploiement au cours de l'année.



Treize lancements OneWeb ont été opérés depuis le début des mises en orbite. Sept autres vols – tous avec Soyouz – seront nécessaires pour placer tous les satellites de la constellation.



Le dernier en date avait eu lieu le 27 décembre, depuis le cosmodrome de Baikonour, au Kazakhstan.



Ces satellites sont fabriqués en Floride, dans un système proche d'une chaîne d'assemblage, d'où peuvent sortir deux satellites chaque jour.



Ils doivent offrir une meilleure connectivité internet en particulier dans des zones isolées de la planète. Ces connexions seront aussi utiles aux liaisons aériennes et maritimes.



"OneWeb cherche à apporter la connectivité dans les endroits les plus difficiles d'accès, là où la fibre ne peut pas être installée, et ainsi réduire la fracture numérique", détaille le communiqué d'Arianespace.



Au Centre Spatial Guyanais, l'année 2022 sera marquée notamment par le lancement, prévu en avril, de la nouvelle génération de lanceur Vega, baptisé Vega-C.



A l'automne, Ariane 6, fleuron de l'industrie aérospatiale européenne, devrait prendre son envol depuis Kourou, malgré un retard dû à des problèmes techniques et à la pandémie de Covid-19.