Guyane: les autorités coutumières inquiètes face au Covid-19, nouveau foyer de contamination découvert

Cayenne, France | AFP | mercredi 22/04/2020 - Le coronavirus a "touché sévèrement nos communautés", a déploré mercredi le Grand conseil coutumier (GCC) des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane après le décès lundi d'un Amérindien de 70 ans et alors qu'un nouveau foyer infectieux, dans la communauté bushinenge, a été découvert.



Mercredi, la préfecture a indiqué avoir repéré un nouveau foyer de coronavirus, sur plusieurs personnes "résidant dans un écart (hameau isolé, ndlr) de Grand-Santi", au sein de la communauté bushinenguée. "Neuf d'entre elles sont positives. Il s’agit de personnes proches d’un patient de Saint-Laurent du Maroni déclaré positif dimanche dernier", a précisé la préfecture dans un communiqué.



Avant les résultats, "le Kampoe (hameau isolé bushinengué, ndlr) a été mis en confinement, afin d’éviter une éventuelle diffusion du virus dans les villages alentour. Les résultats positifs du jour vont conduire à maintenir ce confinement pendant toute la période de contagiosité des habitants concernés", a expliqué la préfecture.



Celle-ci a déjà placé le 9 avril en "quarantaine" un autre village, le village amérindien de Cécilia (277 habitants) dans la commune de Matoury, identifié comme "foyer épidémique" avec 20 cas enregistrés mi-avril, selon des sources concordantes.



Un septuagénaire originaire de Cécilia est décédé lundi. Il s'agit du premier mort du coronavirus en Guyane, selon les autorités guyanaises.



A ce décès "s'ajoutent les inégalités sociales, infrastructurelles et sanitaires, qui s’intensifient et se révèlent avec les mesures de confinement", a estimé dans un communiqué le grand conseil coutumier qui note que "la manière dont nos villages sont organisés, nos modes de vie et nos façons d'interagir facilitent et accélèrent potentiellement la propagation du virus".



Afin d'empêcher une éventuelle contamination entre les villages autochtones de la périphérie de Cayenne, les chefs des trois villages proches du village de Cécilia ont décidé de réglementer les allées et venues de leurs villages et d'interdire l'entrée aux personnes extérieures.



"Notre volonté est de contribuer à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19,(...) notre objectif est de travailler avec l'agence régionale de santé à l'écriture d'un protocole adapté au mode coutumier, car nous avons nos propres codes", a expliqué à l'AFP Sylvio Van der Pijl, le président du GCC.



Classée en phase 2 de l'épidémie, la Guyane comptait mercredi 107 cas et un patient en réanimation.