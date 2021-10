Guyane: le préfet ferme les stations service après un blocage de dépôts de carburants

Cayenne, France | AFP | lundi 18/10/2021 - En Guyane, le blocage de deux dépôts de carburant lundi par des manifestants anti pass-sanitaire a poussé lundi la préfecture à fermer toutes les stations services de la région pour éviter une pénurie de carburant pour les services de secours.



Lundi matin, deux dépôts de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles-Guyane (SARA) ont été bloqués par des manifestants, à Rémire-Montjoly et à Kourou, empêchant les camions d'entrer se ravitailler.



Les manifestants font partie de diverses structures, comme le syndicat Union des Travailleurs Guyanais (UTG), réunies sous la bannière de la Caravane de la Liberté, une organisation anti-pass sanitaire qui rejette la politique sanitaire en place en Guyane.



En milieu de journée, la préfecture a donc décidé, par arrêté, de fermer toutes les stations service de la région, pour éviter une éventuelle pénurie de carburant et "permettre le maintien de l'activité des services de secours et de sécurité intérieure", justifie le préfet dans un communiqué.



Les stations service rouvriront mercredi, précise la préfecture. Mais la distribution sera limitée à dix litres par véhicule.



La mesure touche l'ensemble des 30 stations présentes sur l'ensemble du territoire, selon le président du groupement des stations service de Guyane.



Certaines zones de la Guyane sont toujours soumises au couvre-feu et à la fermeture des restaurants en raison d'une quatrième vague meurtrière.



Les manifestants qui bloquent les dépôts, sans affrontements, contestent aussi les récentes condamnations de quatre militants à des peine de prison ferme. Ils avaient pris part aux mouvements de juillet 2020, qui avaient abouti à un incendie ayant dégradé la façade de l'hôtel préfectoral.



Dès le matin, des files de voitures se sont formées devant les stations de Cayenne, et se sont allongées, jusqu'à provoquer des embouteillages.