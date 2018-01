Guyane : Les trois évadés de la Saint Sylvestre de retour en prison

Cayenne, France | AFP | samedi 06/01/2018 - Le troisième évadé de la Saint-Sylvestre de la prison de Rémire-Montjoly en Guyane a été interpellé, a annoncé samedi le parquet de Cayenne.



Ce condamné pour meurtre "a été interpellé samedi par les gendarmes lors d’une opération programmée après identification de sa cachette", a indiqué à la presse le procureur de la République. Samedi matin, il était "placé en garde à vue", a-t-il ajouté.

Deux Français et un Brésilien, âgés de 22 à 25 ans, s’étaient évadés lors de la nuit de la Saint Sylvestre après avoir creusé un trou dans leur cellule pour accéder à l'extérieur puis utilisé des cordes pour escalader les murs d'enceinte.

Deux avaient été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Le troisième, notamment pour conduite en état d’ivresse manifeste et violences sur les forces de l’ordre.

Lundi, moins de 24h après la fuite, le plus jeune des trois, condamné pour meurtre, avait été ramené à la prison par "sa famille", avait indiqué le parquet.

Jeudi, celui condamné pour conduite en état d’ivresse avait aussi été "accompagné par sa famille à la gendarmerie", selon la même source.

Ces deux fuyards ont, depuis, été condamnés à "six mois de prison supplémentaires" pour s’être échappés.

Avant leur évasion, il restait aux trois prisonniers entre 1 et 4 ans à purger.