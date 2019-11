Guyane : De vives tensions suite à l'interpellation d'un mineur suspecté de viol

Cayenne, France | AFP | jeudi 21/11/2019 - De vives tensions perturbent depuis quelques jours la localité amérindienne de Zidok, commune de Camopi-Trois Sauts en Guyane, après l'interpellation d'un mineur suspecté de viol, ont indiqué jeudi les autorités.



"Un mineur de 15 ans" a été présenté jeudi devant le juge d'instruction et "mis en examen" pour "viol", a indiqué le procureur de la République de Cayenne à l'AFP.

Le mineur est suspecté d'avoir violé une infirmière travaillant au Centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) dans la petite localité amérindienne de Zidok, appartenant à la commune fluviale et forestière de Camopi-Trois Sauts, à l'extrême sud-est de la Guyane.

L'interpellation, il y a quelques jours, du mineur par les forces de l'ordre a "suscité certaines réactions" dans cette petite localité de 350 habitants, a indiqué jeudi la préfecture de Guyane.

Ces tensions, en partie identitaires entre population locale et personnels extérieurs à la commune, ont provoqué l'envoi en urgence de "renforts de gendarmerie par voie héliportée, puis fluviale, afin d'assurer la sécurité des personnels de l’Education nationale et du CDPS", a précisé la préfecture.

Dans ce territoire distant de deux à trois jours de pirogue à moteur du littoral, "ce renfort substantiel" doit permettre "d’assurer dans la durée un retour au calme, déjà effectif" selon la préfecture.