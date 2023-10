Guy Laliberté renvoyé en correctionnelle

Tahiti, le 10 octobre 2023 – Le milliardaire canadien et propriétaire de l'atoll de Nukutepipi, Guy Laliberté, est convoqué le 5 décembre devant le tribunal correctionnel suite à la découverte, fin 2019, d'une vingtaine de pieds de paka sur son île.



Le fondateur du Cirque du soleil et homme d'affaires canadien propriétaire de l'atoll de Nukutepipi aux Tuamotu, Guy Laliberté, sera jugé devant le tribunal correctionnel le 5 décembre prochain pour infraction à la législation sur les stupéfiants. L'affaire, qui avait fait grand bruit dans son pays natal, avait démarré en octobre 2019 lorsque l'un des hommes employés sur l'atoll avait été contrôlé dans un hôtel de la côte ouest en possession de cannabis et de photos faisant état de la culture d'une vingtaine de plants de paka à Nukutepipi.



Placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Faa'a, Guy Laliberté avait fait savoir via sa société Lune Rouge qu'il était un "consommateur de cannabis médical" et qu'il se "dissociait complètement de toute rumeur l'impliquant de près ou de loin dans la vente de trafic de stupéfiants".



Laboratoire expérimental



Au terme de sa garde à vue le 13 novembre, Guy Laliberté avait ensuite été entendu durant près de trois heures par un juge d'instruction et mis en examen pour "acquisition, détention, transport, cession et usage". Quelques jours plus tard, les pieds de paka avaient été saisis sur son atoll dans un container sous code. Trois ans après cette mise en examen, le magistrat instructeur a donc récemment décidé de renvoyer l'homme d'affaires devant le tribunal correctionnel.



Rappelons par ailleurs que c'est en 2007 que Guy Laliberté avait acheté l'atoll de Nukutepipi. Il a depuis investi 12 milliards de francs en employant notamment des dizaines de personnes pour effectuer les travaux sur le site. Lors d'une visite de l'atoll organisée en juillet 2019, le milliardaire canadien avait indiqué dans les colonnes de Tahiti Infos que l'endroit devait servir de "laboratoire expérimental pour l'autosuffisance alimentaire, la constitution d'une immense réserve de tiki en Polynésie ou encore de recherche sur les abeilles ou les oiseaux endémiques".