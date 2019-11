Guy Laliberté en garde à vue à Faa’a

Tahiti, le 12 novembre 2019 – Le milliardaire canadien et propriétaire de l’atoll de Nukutepipi aux Tuamotu, Guy Laliberté, a été placé en garde à vue mardi matin à la gendarmerie de Faa’a dans le cadre d’une information judiciaire portant sur la découverte d’une trentaine de plants de cannabis sur son atoll privé.



Le milliardaire canadien et propriétaire de l’atoll de Nukutepipi aux Tuamotu, Guy Laliberté, a été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie à Faa’a, ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ère. Selon nos informations, Guy Laliberté est entendu dans le cadre d’une information judiciaire portant sur la découverte de 20 à 40 jeunes plants de cannabis plantés sur son atoll des Tuamotu. L’affaire fait suite à l’audition du directeur de Guy Laliberté à Nukutepipi le 17 octobre dernier. Ce dernier ayant été contrôlé à Punaauia en possession de cannabis et de photographies, sur son téléphone portable, des plants de paka cultivés sur l’atoll. Pour l’heure, aucune perquisition ou constatation n’a eu lieu sur place.