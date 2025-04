Guerre commerciale: les Bourses européennes reculent, le dollar s'enfonce

Paris, France | AFP | vendredi 11/04/2025 - Les marchés boursiers européens évoluent majoritairement dans le rouge et le dollar creuse ses pertes vendredi, dans la foulée de l'annonce de Pékin d'une nouvelle hausse de ses droits de douane sur les produits venant des Etats-Unis, illustrant l'escalade entre les deux puissances.



Après une ouverture en hausse, la plupart des indices du Vieux Continent reculaient à la mi-séance. Vers 11H20 GMT, Francfort cédait 1,24%, Paris 0,44%, et Milan 0,90%. Seule Londres avançait (+0,57%).



Les investisseurs sont "préoccupés par les incertitudes liées à la guerre commerciale" et "l'impact potentiel sur la croissance économique, l'inflation et l'emploi" des tensions entre Pékin et Washington, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.



Dernier épisode en date: la Chine a annoncé vendredi qu'elle porterait ses droits de douane supplémentaires sur les produits américains à 125%, en réaction aux taxes de 145% imposées par la Maison Blanche cette semaine sur ses importations.



"L'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international" a affirmé la Commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État, dans un communiqué.



Même si Pékin a annoncé qu'il "ignorera" toute réplique des Etats-Unis en matière de droits de douane, les marchés craignent "un découplage économique désordonné entre les deux plus grandes économies du monde", relèvent les analystes de la Deutsche Bank.



A Wall Street, les contrats à terme laissaient toutefois présager une ouverture en faible hausse, au lendemain d'un fort recul.



Le roi dollar creuse ses pertes, l'or grand gagnant

Le dollar s'effrite de jour en jour, à des niveaux plus observés depuis plusieurs années. Le billet vert souffre de l'escalade commerciale et des revirements de Donald Trump, dont la politique sape la crédibilité américaine auprès des acteurs du marché des changes.



Depuis un mois, le dollar, longtemps considéré comme un actif de confiance, a perdu près de 5% par rapport à la monnaie unique européenne.



Après l'annonce de Pékin vendredi, il continuait de chuter, perdant 1,27% à 1,1337 dollar pour un euro vers 11H20 GMT.



Les monnaies refuge, comme le franc suisse (+0,73% à 1,2228 dollar le franc suisse) et le yen (+1,17% à 142,85 yens pour un dollar), montaient fortement.



Plus globalement, ce sont tous les actifs américains qui sont victimes du désamour des investisseurs depuis plusieurs jours. "Actuellement, on peut avoir l'impression que les États-Unis ne savent plus ce qu'ils font", explique Andreas Lipkow, analyste indépendant.



Les emprunts d'Etat sont délaissés, ce qui a provoqué une hausse de leurs taux d'intérêt. Le rendement de l'obligation à dix ans américaine, référence, se situait vers 11H20 GMT à 4,40%. Début avril, il évoluait autour de 4,20%.



Le grand gagnant du chamboule-tout financier des derniers jours est l'or. L'actif s'est hissé vendredi à un nouveau record historique, à 3.237,39 dollars l'once. Vers 11H20 GMT, il évoluait à 3.223,95 dollars.



Les investisseurs craignent de plus en plus que les "différends commerciaux prolongés fassent basculer l'économie mondiale dans la récession", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.



De fait, "la guerre commerciale sino-américaine pourrait s'intensifier au-delà de ces deux pays, avec des conséquences plus vastes sur le commerce mondial", abonde Daniela Sabin Hathorn, du courtier Capital.com.



Bruxelles pourrait taxer les géants américains de la "tech" si des négociations ne parviennent pas à mettre fin à la guerre commerciale, a d'ailleurs déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une interview au Financial Times.



Le président américain a certes suspendu jeudi pendant 90 jours une partie des surtaxes à l'importation contre des dizaines de pays, mais a maintenu des taux plancher de 10% et des surtaxes douanières de 25% sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, notamment contre l'UE.



Le pétrole résilient

Après avoir pâti cette semaine des inquiétudes sur la demande mondiale, le pétrole reste stable: vers 11H20 GMT, le prix du baril de WTI américain atteignait 60,12 dollars (+0,08%), et celui du Brent de la mer du Nord 63,38 dollars (+0,07%).