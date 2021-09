Guatemala : le volcan Fuego entre en éruption

Guatemala, Guatemala | AFP | jeudi 23/09/2021 - Le volcan de Fuego, situé près de la capitale du Guatemala, est entré jeudi en éruption, mais sans qu'aucune évacuation n'ait été ordonnée pour l'heure, ont annoncé les autorités.



"L'activité enregistrée en ce moment correspond à un début d'éruption de caractère strombolien ou majoritairement effusif", avec un mélange d'explosions et de flux de lave, a indiqué à la presse Emilio Barillas, porte-parole de l'Institut national de volcanologie (Insivumeh).



L'éruption a provoqué une coulée de lave de six kilomètres de long à la base du volcan qui se trouve à 35 km au sud-ouest de la capitale, a ajouté le responsable.



Il s'agit de la plus forte éruption de ce volcan enregistrée depuis le 3 juin 2018 qui avait fait 215 morts et autant de blessés.



Quatre villages situés à proximité du volcan, qui culmine à 3.763 mètres d'altitude, ont été touchés par des pluies de cendres, a précisé la Coordination nationale pour les catastrophes (Conred).



"Pour l'heure il n'a pas été lancé de programme d'évacuation, toutefois les autorités territoriales maintiennent des actions dans les zones environnantes", a ajouté le porte-parole de la Conred, David de León.



Outre le Fuego, le Guatemala compte deux autres volcans actifs, le Pacaya (sud) et le Santiaguito (ouest).