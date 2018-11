Guatemala: alerte rouge après une nouvelle éruption du Volcan de Fuego

Guatemala, Guatemala | AFP | lundi 19/11/2018 - Les autorités guatémaltèques ont fait évacuer près de 3.000 personnes et déclenché une alerte rouge lundi après une nouvelle éruption du volcan de Fuego.



Une lumière ardente s'échappe du volcan, entré en éruption pour la cinquième fois cette année, un mois après la précédente.

Le 3 juin, une coulée de lave dévalant du cratère avait détruit le village de San Miguel Los Lotes, faisant près de 200 morts et 235 disparus.

Par mesure de précaution, 2.995 habitants des départements d'Escuintla, Sacatepéquez et Chimaltenango, proches du volcan, ont été évacués vers des zones plus sûres, selon David de Leon, porte-parole de la Conred, l'organisme chargé de la coordination des services d'intervention en cas de catastrophe.

Depuis le début de l'éruption dimanche matin, la lave a été projetée à 500 mètres au-dessus du cratère, surmonté d'une colonne de cendres de plus d'un kilomètre provoquant une pluie de particules, selon l'Institut de vulcanologie.

Le volcan culmine à 3.763 mètres, à 35 kilomètres de la capitale Guatemala City.

Une précédente éruption les 12 et 13 octobre avait provoqué l'évacuation de 62 personnes.