Guadeloupe: un réseau de proxénétisme démantelé, 9 personnes en garde à vue

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 04/10/2023 - Un réseau de proxénétisme a été démantelé en Guadeloupe, a annoncé la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, et neuf personnes "interpellées en début de semaine ont été placées en garde à vue".



Ces proxénètes, dont "certaines sont aussi prostituées", "ont mis à disposition de prostituées des appartements à Pointe-à-Pitre, des moyens téléphoniques et informatiques pour faciliter la prostitution et en tirer profit", a indiqué Carole Calbo dans son communiqué.



La juge qui pilotait l'information judiciaire, "ouverte depuis plusieurs mois pour proxénétisme en bande organisée, traite d'êtres humains aggravée et blanchiment", a confié "l'enquête à la brigade mobile de recherche (BMR), renforcée par cinq enquêteurs de l'office central de répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) et le Groupe interministériel de recherches (GIR)", a précisé le parquet.



Le réseau, est de "dimension internationale, au regard de la nationalité des mis en cause et prostituées, provenant essentiellement de pays d'Amérique du Sud et République Dominicaine", toujours selon la même source.



Le parquet a précisé que des déferrements devant la juge d'instruction sont envisagés "dans les prochains jours, à l'issue des 96 heures de garde à vue, avec des réquisitions de placement envisagées pour les mis en causes les plus impliqués".