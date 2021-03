Guadeloupe/stupéfiants : 8 personnes mises en examen après une vaste opération de police

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 18/03/2021 - Une vaste opération de police judiciaire menée le 12 mars et portant sur un trafic international de stupéfiants entre la Dominique et la Guadeloupe a permis l'arrestation et la mise en examen de 8 personnes sur cette île française, a indiqué jeudi le procureur de la République.



Cette opération a permis de "porter un coup dur à ce réseau présumé de trafic de stupéfiants organisé au sein d'un quartier sensible de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, lequel a été le théâtre au cours des derniers mois de plusieurs évènements violents, dont un homicide le 5 mars dernier", a indiqué le procureur de la République de la JIRS de Fort-de-France, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.



Dans le cadre d'une enquête menée sur ce réseau, l'opération "a été déclenchée en particulier car l'une des personnes ciblées s'avérait avoir été blessée au cours d'une fusillade survenue le week-end précédent, dans le quartier de Grand Baie au Gosier (Guadeloupe)", selon le texte.



Cette vaste opération, qui a mobilisé 60 fonctionnaires de police, a permis l'interpellation de 8 personnes, "7 hommes et 1 femme plutôt jeunes", dont "certains étaient déjà bien connus des services de police et de la justice", poursuit le magistrat.



Ils ont tous les huit été mis en examen, "pour l'essentiel du chef de trafic de stupéfiants et blanchiment" et ils ont tous "été incarcérés à l'issue de leur mise en examen".



Du matériel a également été saisi, dont deux navires équipés de moteurs très puissants, de 9 véhicules "dont certains de forte valeur", de près de 10.000 euros en liquide, 18.000 euros sur différents comptes bancaires, des bijoux et autres articles de luxe, énumère le communiqué.