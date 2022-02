Guadeloupe: sept nouvelles arrestations après l'attaque d'un local des douanes

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 02/02/2022 - Sept personnes supplémentaires ont été interpellées mercredi matin en Guadeloupe lors d'une opération menée dans le cadre de l'enquête sur l'attaque en novembre d'un local des douanes au cours de laquelle plusieurs armes ont été dérobées, a annoncé le Parquet de Pointe-à-Pitre.



Elles sont "soupçonnées d'avoir activement participé à l'attaque du bureau des douanes et de la gendarmerie maritime en novembre", a-t-il tweeté.



Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une "opération de gendarmerie ce matin à Pointe-à-Pitre et (au) Gosier", impliquant la section de recherches avec l'appui du GIGN, de gendarmes mobiles et du peloton d'intervention, selon cette source.



Cinq personnes, dont un mineur, avaient déjà été mises en examen dans cette affaire.



Pendant des violences urbaines dans la nuit du 19 au 20 novembre, au début d'un mouvement de contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale qui s'est élargi à des revendications sociales, plusieurs armes ont été dérobées: "Une demi-douzaine d'armes automatiques, un pistolet mitrailleur et un fusil à pompe", avait alors détaillé le commandant de la section de recherches, le lieutenant-colonel Joël Kerleau.



Les auteurs avaient notamment utilisé "un chariot élévateur" pour "pénétrer par la force" dans ce local d'où "deux coffres" avaient été dérobés, avait-il ajouté.



Une seule arme a été retrouvée jusqu'à présent.