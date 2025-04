Guadeloupe: saisie "majeure" de 522 kilos de cocaïne à l'aéroport

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 23/04/2025 - Les douaniers de Guadeloupe ont saisi le 16 avril à l'aéroport Maryse Condé "166 pains de cocaïne d'un poids total de 522 kg" dissimulés dans un chargement de condiments, ont annoncé jeudi les douanes françaises, qui saluent une saisie "majeure".



"Les stupéfiants, dissimulés sous des bocaux, dans un chargement de condiments palettisé, étaient en partance pour l'aéroport d'Orly", précisent les douanes dans un communiqué.



La saisie a été réalisée lors d'une opération de contrôle dans les entrepôts de l'aérogare du Raizet, aux Abymes, au terme de "plusieurs mois" d'investigations, est-il souligné.



Avec une valeur de la marchandise estimée à "plus de 40 millions d'euros", cette saisie "porte un coup majeur aux organisations criminelles", appuient les douanes.



"Sur le vecteur aérien c'est colossal, des saisies de cette ampleur sur le cargo aérien sont très rares", a déclaré à l'AFP Olivier Fouque, directeur régional des douanes de Guadeloupe et des îles du Nord.



Si, en France, il s'agit déjà d'"une grosse saisie sur un fret cargo, c'est du jamais vu au départ de Guadeloupe" et ce type de découverte "est le signe d'une augmentation de la production", a-t-il expliqué.



Le directeur régional salue "un gros travail d'investigation de plusieurs mois et de terrain" des agents des douanes de l'archipel, qui ont effectué "des contrôles physiques et d'analyse des flux d'export en aérien vers l'Hexagone".



"Ce travail de fond a permis la mise sous attention discrète de cette opération d'exportation, comme c'est désormais le cas au quotidien dans les aéroports des îles françaises de la caraïbe", est-il ajouté dans le communiqué.



Il s'agit de la sixième saisie de stupéfiants en 2025 en Guadeloupe. Depuis le 1er janvier, "632 kg" de cocaïne ont été saisis, ce qui montre selon M. Fouque à quel point la saisie de 522 kg est "exceptionnelle".



Les investigations se poursuivent sous la direction de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Fort-de-France, en Martinique, indiquent les douanes.