Guadeloupe: saisie de plus de 200 tonnes de riz contaminé aux pesticides et fongicides

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 21/12/2023 - Les douaniers du port de commerce de Jarry, en Guadeloupe, ont saisi mi-décembre 215 tonnes de riz contaminé aux pesticides et aux fongicides en provenance d'Inde, a-t-on appris jeudi auprès de la direction régionale des douanes.



Cette saisie est "assez exceptionnelle", a commenté auprès de l'AFP Olivier Fouque, directeur régional des douanes de Guadeloupe.



Le lot suspect, contrôlé le 15 décembre au port de commerce de Jarry, représente "10 conteneurs de riz impropre à la consommation" en provenance d'Inde et "destiné au marché local en Guadeloupe".



Le riz, "en vrac", n'était pas encore conditionné, a précisé M. Fouque. Selon lui, il présentait "des teneurs en pesticides et fongicides qui sont au-dessus des seuils tolérés".



Le pesticide concerné est le chlorpyriphos, dont l'utilisation est interdite dans l'Union européenne, et le fongicide est le tricyclazole, qui permet de contrôler l'éclatement du riz et est lui aussi interdit au sein de l'UE.



Cette saisie est bien supérieure aux saisies habituelles des douanes de Guadeloupe. "Nous avions fait une première saisie de 22 tonnes le 8 décembre dernier", a relaté M. Fouque.



Il a précisé que le contrôle sanitaire ayant donné lieu à ces saisies est "régulier sur des marchandises qui entrent" sur le territoire, mais demeure "une procédure assez lourde", les analyses pouvant prendre plusieurs jours.



La marchandise saisie est ensuite "détruite ou réexpédiée, avec retour à l'envoyeur", a précisé M. Fouque.

le Vendredi 22 Décembre 2023