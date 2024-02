Guadeloupe: plusieurs habitations détruites par un "incendie géant"

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 26/02/2024 - Sept habitations ont été "complètement détruites" et trois autres endommagées par un "incendie géant" dimanche à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le maire de la ville Harry Durimel dénonçant le fléau de l'indivision, responsable selon lui du départ des feux.



Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Guadeloupe, les pompiers ont été alertés à 04H46 pour un feu d'habitation rue Raspail, près du centre de Pointe-à-Pitre, qui s'est rapidement propagé à d'autres bâtiments.



Les pompiers ont lutté durant plusieurs heures contre l'incendie, le bilan final étant de "sept habitations complètement détruites et trois impactées".



"Deux pompiers ont été légèrement blessés dans l'opération (...) La dynamique du feu a été très rapide", a expliqué à l'AFP Félix Anthénor Abazac, le directeur du Sdis, précisant que les bâtiments étaient "majoritairement composés de bois".



Rudy Razan, un témoin de la scène, a évoqué sur la radio locale RCI un "spectacle effrayant". "On a été réveillés vers 04H30 et en sortant, on a vu un feu énorme sur un des bâtiments", a-t-il affirmé.



Le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, a évoqué dans un communiqué diffusé dimanche soir "un incendie géant" et "un vrai désastre, comme sur un champ de guerre".



Il a précisé que "l'immeuble dans lequel le feu semble être parti était au centre d'une procédure d'abandon manifeste initiée par l'administration communale", mais que celle-ci "était paralysée par des conflits entre co-indivisaires".



La mairie va "demander de l'aide pour que nous puissions passer outre les problèmes d'indivision qui paralysent l'action publique dans le traitement de ces maisons et cases", a-t-il ajouté.



L'indivision successorale - le fait que les biens d'une succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées, censé resté temporaire - provoque régulièrement des difficultés de gestion foncière en Guadeloupe et dans les outre-mers.



Selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil), "40% des biens privés ont donné lieu à une indivision bloquée" dans les outre-mer. Une loi sur l'indivision successorale a été votée en 2018 à l'initiative de Serge Letchimy, alors député de Martinique, pour assouplir cette règle, sans régler tous les problèmes.



Pointe-à-Pitre connait par ailleurs régulièrement des incendies de maisons anciennes en bois, souvent abandonnées.



Dimanche soir, un corps calciné a par ailleurs été découvert après un incendie ayant entièrement détruit un cabanon en bois et en tôle aux Abymes, une commune de Grande-Terre, a indiqué à l'AFP la procureure de Pointe-à-Pitre.